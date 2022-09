Avertissement d’ouragan pour Porto Rico au milieu d’une tempête tropicale

LA HAVANE –

La tempête tropicale Fiona s’est dirigée vers Porto Rico samedi, les prévisionnistes prévenant qu’elle se transformerait probablement en ouragan avant de frapper dimanche avec des pluies extrêmement fortes susceptibles de provoquer des glissements de terrain, de graves inondations et des pannes de courant.

La tempête a déjà frappé plusieurs îles des Caraïbes orientales, avec un décès signalé sur le territoire français de la Guadeloupe. Le préfet régional Alexandre Rochatte a déclaré que le corps avait été retrouvé sur le bord d’une route après qu’une maison a été emportée dans la capitale Basse-Terre. Plus de 20 autres personnes ont été secourues au milieu de vents et de pluies violents qui ont laissé 13 000 clients sans électricité, la tempête déchirant des routes, abattant des arbres et détruisant au moins un pont.

Fiona était centrée à 120 kilomètres au sud de Sainte-Croix samedi soir avec des vents maximums soutenus de 95 km/h. Il se déplaçait vers l’ouest à 13 km/h sur une trajectoire prévue pour passer près ou au-dessus de Porto Rico dimanche soir. On s’attendait à ce que Fiona devienne un ouragan avant d’atteindre la côte sud de Porto Rico.

“Nous commençons déjà à ressentir ses effets”, a déclaré le gouverneur de Porto Rico, Pedro Pierluisi, lors d’une conférence de presse au cours de laquelle les lumières se sont brièvement éteintes pendant qu’il parlait, provoquant des gémissements et des rires à travers l’île. “Nous ne devons pas sous-estimer cette tempête.”

Les responsables ont déclaré que les fortes pluies prévues seraient dangereuses car le sol de l’île est déjà saturé.

“Nous ne disons pas que les vents ne sont pas dangereux, mais nous nous préparons à un événement historique en termes de pluie”, a déclaré Ernesto Morales, prévisionniste au National Weather Service à San Juan.

De nombreux Portoricains s’inquiètent des graves pannes de courant depuis que la reconstruction du réseau électrique de l’île rasé par l’ouragan Maria en 2017 n’a commencé que récemment. Le réseau reste fragile et des coupures de courant se produisent quotidiennement.

Luma, la société qui gère le transport et la distribution d’électricité sur l’île, a déclaré avoir transporté 100 monteurs de lignes supplémentaires avant la tempête, mais a mis en garde contre des pannes “importantes” au cours du week-end.

Fiona devait passer devant la République dominicaine lundi en tant qu’ouragan potentiel, puis Haïti et les îles Turques et Caïques avec la menace de pluies extrêmes.

Le prévisionniste a affiché une veille d’ouragan pour les îles Vierges américaines ainsi que pour la côte sud de la République dominicaine de Cabo Engano à l’ouest jusqu’à Cabo Caucedo et pour la côte nord de Cabo Engano à l’ouest jusqu’à Puerto Plata.

À Porto Rico, les autorités ont ouvert des abris et fermé des plages publiques, des casinos, des théâtres et des musées en exhortant les gens à rester à l’intérieur. Les autorités ont également transféré des centaines de perroquets portoricains en voie de disparition dans leur refuge.

“Il est temps d’activer votre plan d’urgence et de contacter et d’aider vos proches, en particulier les personnes âgées qui vivent seules”, a déclaré le Dr Gloria Amador, qui dirige une organisation de santé à but non lucratif dans le centre de Porto Rico.

Le gouverneur a déclaré qu’un homme âgé était décédé peu de temps après son arrivée dans un refuge de la petite île de Culebra, située juste à l’est de Porto Rico. Il a dit que l’homme vivait dans des conditions sordides et que le maire avait essayé de le reloger, qualifiant cela “d’incident assez malheureux”.

Pierluisi a déclaré que 550 millions de dollars de fonds d’urgence étaient disponibles pour faire face aux conséquences de la tempête ainsi que suffisamment de nourriture pour nourrir 200 000 personnes pendant 20 jours trois fois par jour.

Au moins une visite de bateau de croisière et plusieurs vols vers l’île ont été annulés, tandis que les autorités des îles des Caraïbes orientales ont annulé l’école et interdit aux gens de pratiquer des sports aquatiques alors que Fiona battait la région.

En Guadeloupe, les autorités ont déclaré avoir enregistré des rafales de vent allant jusqu’à 120 km/h. Ils ont également déclaré que 23 centimètres de pluie étaient tombés en trois heures dans la région de Gros Morne.

Fiona, qui est la sixième tempête nommée de la saison des ouragans de l’Atlantique, devrait apporter 13 à 25 centimètres de pluie dans l’est et le sud de Porto Rico, avec jusqu’à 51 centimètres dans des endroits isolés. Des pluies de 10 à 20 centimètres étaient prévues pour la République dominicaine, avec jusqu’à 30 centimètres par endroits. Des vagues potentiellement mortelles étaient également possibles à cause des vents de Fiona, ont déclaré les prévisionnistes.

Pendant ce temps, la tempête tropicale Lester dans l’est du Pacifique s’est dissipée samedi après-midi après avoir touché terre au sud d’Acapulco sur la côte sud-ouest du Mexique.

Le centre des ouragans a déclaré que les restes de Lester pourraient encore tomber de 20 à 31 centimètres de pluie sur les côtes de l’État supérieur de Guerrero et de l’État de Michoacan, les zones isolées recevant 41 centimètres.

Pendant ce temps, la tempête tropicale Madeline s’est formée plus profondément dans le Pacifique, mais les prévisionnistes ont prédit qu’elle ne poserait aucune menace pour la terre car elle se déplacerait plus loin vers la mer.