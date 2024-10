Avertissement d’inondation soudaine de l’ouragan Milton dans le comté de Volusia pendant la nuit alors que la tempête frappe la zone

Le service météorologique national a émis jeudi à 1 h 34 un avertissement de crue soudaine pour le comté de Volusia. L’avertissement est également en vigueur pour Brevard, certaines parties des comtés de Lake et Orange. Il expirera à 4h30 du matin

« Le radar Doppler et les pluviomètres automatisés ont indiqué des orages produisant de fortes pluies dans la zone avertie. Entre 5 et 9 pouces de pluie sont tombés. Des quantités de pluie supplémentaires de 3 à 6 pouces sont possibles dans la zone avertie. Des crues soudaines sont en cours ou devraient commencer. sous peu », préviennent les prévisionnistes.

L’inondation est causée par l’ouragan Milton qui a atterri près de Siesta Key à 20h30 mercredi avec des vents de 120 mph. Il a immédiatement commencé sa randonnée est-nord-est à travers l’État en direction du comté de Volusia.

À 23 heures, la tempête se trouvait dans une zone rurale du comté de Polk, au sud d’Orlando. Même si le centre de la tempête n’avait pas encore atteint la région de Volusia-Flagler, elle causait encore des ravages. Des rafales de vent de plus de 70 mph ont été enregistrées à Daytona Beach et vers 1 heure du matin, plus de 52 000 foyers étaient privés d’électricité.

Des crues soudaines sont attendues à Deltona, Daytona Beach et Port Orange. Le service météorologique conseille aux habitants de la région de « faire demi-tour et de ne pas se noyer lorsque vous rencontrez des routes inondées. La plupart des décès dus aux inondations surviennent dans des véhicules ».

Les prévisionnistes ont prédit que la tempête provoquerait des dégâts dus au vent et des inondations, en particulier le long du couloir I-4, mais les responsables des secours sont également préoccupés par une onde de tempête de 3 à 5 pieds affectant le bord de mer alors que la tempête, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, pousse l’eau de mer sur les plages.

« Une augmentation importante est une préoccupation majeure pour le comté de Volusia, au nord de Jacksonville et sur la côte de la Géorgie, où les vents les plus forts demain matin proviendront du nord ou du nord-est », selon le météorologue Ryan Truchelut.

Les plages de Daytona sont en meilleur état qu’elles ne l’étaient à la suite des ouragans Ian et Nicole, mais elles restent vulnérables. Pendant Nicole, les médias nationaux ont publié des images de maisons de Wilbur-By-The-Sea s’effondrant dans l’océan.

Deux ans plus tard, le comté de Volusia a ordonné l’évacuation obligatoire des personnes vivant dans les 21 maisons restantes.

Pour les résidents locaux, attendez-vous à de fortes rafales de vent alors que la tempête se propage pendant la nuit, à davantage de pannes de courant et à davantage de pluie.

« Le comté de Volusia est également en ligne avec des tempêtes totales de plus de 10 pouces de précipitations, et les inondations constituent un risque majeur tant le long de la côte qu’à l’intérieur des terres », selon Truchelut.

Cet article a été initialement publié dans le Daytona Beach News-Journal : Milton percute Siesta Key et envoie des vents violents et de la pluie à Daytona