Avertissement d’inondation “grave” de deux jours, jusqu’à trois pouces de pluie tombant en quelques heures AUJOURD’HUI

BRITS fait face à des inondations et à des averses pendant deux jours avec jusqu’à trois pouces de pluie tombant en quelques heures aujourd’hui.

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour aujourd’hui à partir de 15 heures qui dure jusqu’à midi samedi.

Le centre de Manchester a été frappé par de fortes pluies plus tôt dans la journée 1 crédit

L’avertissement météo du Met Office est en place à partir de 15 heures aujourd’hui Crédit : Bureau MET

Certaines parties du Kent et du Surrey pourraient voir de fortes pluies provoquant des inondations de vendredi à samedi Crédit : NNP

L’avertissement couvre la majeure partie du Kent et du Surrey dans le sud-est de l’Angleterre.

Les embruns de la pluie et des inondations devraient rendre les conditions de conduite difficiles et pourraient entraîner la fermeture de certaines routes.

Il est également possible que les services de train et de bus soient retardés ou annulés dans les zones inondées.

L’avertissement ajoutait qu’il y avait une petite chance que des maisons et des entreprises soient inondées, causant des dommages à certains bâtiments.

Actuellement, le Royaume-Uni tente de se remettre de l’été le plus chaud jamais enregistré.

Plus de 400 mm de précipitations sont nécessaires dans le sud de l’Angleterre pour atteindre la quantité moyenne de pluie pour l’année, ce qui obligerait la région à connaître l’automne le plus humide de tous les temps.

Jusqu’à présent, 2022 a été la plus sèche depuis 1976.

Cela survient alors que de nombreuses régions du Royaume-Uni sont prêtes pour un week-end froid et que les températures dans le nord de l’Écosse pourraient tomber en dessous de 0 ° C alors qu’un « plongeon froid » se dirige vers nous.

Ces parties les plus éloignées pourraient voir des chutes de neige sur des terrains plus élevés, bien que cela ne devrait pas causer de perturbations.

D’autres parties du Royaume-Uni pourraient voir les températures nocturnes descendre à des chiffres uniques.

Les parties orientales sont susceptibles de voir des averses bien qu’au début du week-end, les choses devraient être plus sèches et plus lumineuses et une bande de haute pression arrive de l’ouest mais il fera toujours froid en raison d’un flux d’air du nord-ouest entrant.

La basse pression dimanche pourrait entraîner un risque de coups de vent et de fortes pluies pour la partie nord de l’Écosse.

Pour la plupart, le dimanche restera sec et lumineux.

Le temps instable devrait se poursuivre au début de la semaine prochaine.

Le prévisionniste du Met Office, Aidan McGivern, a déclaré: “Dans tout le Royaume-Uni, les températures seront inférieures à la moyenne pendant la seconde moitié du week-end et lundi ainsi que mardi.”

Il a dit que ce serait “très probablement l’air le plus froid de la saison jusqu’à présent”.

M. McGivern a ajouté: “Il va certainement faire froid en premier lieu avec une touche de givre dans le nord et des vents froids.”

Le mardi devrait être le plus froid de la saison tant que le temps instable se poursuit, même si les températures devraient ensuite augmenter au fur et à mesure que la semaine avance.