De fortes pluies et des inondations devraient se produire dans le comté de Will dimanche et le temps orageux devrait se poursuivre lundi.

Le National Weather Service a publié dimanche des prévisions météorologiques dangereuses pour plusieurs comtés du nord-est de l’Illinois, dont le comté de Will.

Un avertissement de crue éclair a également été émis pour le nord-ouest du comté de Will qui expirera dimanche à 12 h 15. Certains endroits qui connaîtront des crues soudaines comprennent Bolingbrook et Romeoville.

Des orages isolés sont possibles dimanche, principalement au sud-est de l’Interstate 57 dimanche après-midi et au nord de l’Interstate 90 dans la soirée, selon le National Weather Service.

Des averses accompagnées d’orages isolés se poursuivront lundi dans la soirée.

À Joliet et dans d’autres villes du comté de Will, de nouvelles quantités de pluie entre un demi et trois quarts de pouce sont possibles dimanche, selon le National Weather Service.

Lundi, il y a 20% de chances d’averses et 30% de plus d’averses le soir, a déclaré le National Weather Service.