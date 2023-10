Si voyage de vengeance le sentiment s’estompe, ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour l’opérateur de parc à thème SeaWorld Entertainment (SEAS). Pire encore, les principaux traders d’options – ce que l’on appelle l’argent intelligent – ​​semblent sentir des problèmes imminents pour les actions SEAS et le paysage du divertissement au sens large, ce qui justifie une approche prudente.

Sur une base purement cynique, la crise du COVID-19 a offert une opportunité de rebond lucrative aux spéculateurs. Certes, la perte soudaine de la demande du marché lorsque la pandémie a fait chavirer les économies occidentales pour la première fois a clairement représenté un événement négatif – il n’y a pas moyen de réparer ce vilain gâchis. Cependant, l’action SEAS a finalement retrouvé sa forme de début février 2020 et plus encore.

Sur une base de cinq ans, l’action SEAS a augmenté d’environ 62 %, ce qui constitue une performance décente compte tenu de la volatilité et de l’incertitude de l’écosystème perturbé par la pandémie. Néanmoins, avec une inflation obstinément élevée Parallèlement à la hausse des coûts d’emprunt qui mine la confiance des consommateurs, de moins en moins de ménages disposent des fonds discrétionnaires nécessaires pour s’offrir confortablement des expériences de divertissement.

Dans le même temps, la crise sanitaire mondiale a également déclenché d’importants changements de comportement. Par exemple, taux d’adoption d’animaux de compagnie augmenté dans le monde entier à mesure que la solitude augmentait pendant les périodes de quarantaine. Il est donc logique que les consommateurs aient donné la priorité aux dépenses liées à l’expérience sociale plutôt qu’à l’acquisition de biens physiques, le «funflation” phénomène.

Malheureusement, l’action SEAS n’a tout simplement pas été en mesure de générer une dynamique positive cette année. Depuis l’ouverture de janvier, il a perdu plus de 22 % de la valeur des capitaux propres. Pire encore, le marché des options semble signaler une anticipation d’une plus grande volatilité pour le parc à thème.

Une activité inhabituelle sur les options pour les actions SEAS pourrait constituer un avertissement à l’échelle du secteur

Après la clôture de la séance du 30 octobre, l’action SEAS représentait l’un des « points forts » de l’analyse de Barchart pour volume inhabituel d’options sur actions. Plus précisément, le volume total a atteint 7 586 contrats contre un taux d’intérêt ouvert de 12 237 contrats. De plus, le delta entre le volume de la séance du lundi et la moyenne du mois écoulé s’est élevé à 820,63 %.

Ce qui était plus frappant, cependant, était la rupture des transactions. Le volume des appels n’a rassemblé que 93 contrats, tandis que le volume des ventes s’est élevé à 7 493 contrats. Cette paire a donné un ratio de volume put/call de 80,57, indiquant un intérêt substantiel pour les put – qui donnent aux détenteurs le droit mais pas l’obligation de vendre le titre sous-jacent au prix d’exercice indiqué – par rapport aux call.

Bien sûr, à première vue, ce cadre semble terriblement baissier. Cependant, il est également important de noter que pour chaque contrat d’option acheté, quelqu’un doit être prêt à vendre l’option (ou à en assumer le risque). Si un déséquilibre se produit entre celui qui achète (par exemple, des milliers d’investisseurs individuels) et celui qui vend (c’est-à-dire quelques traders institutionnels sélectionnés), le ratio put/call peut être trompeur.

Cependant, en ce qui concerne ce qui s’est passé sur le marché des produits dérivés lundi, nous sommes raisonnablement convaincus que les traders de détail ont représenté le principal moteur de la demande associée aux options de vente susmentionnées. Notamment, le 17 novembre 23 : 40,00 Put a connu une augmentation du volume de 3 727 contrats. Cependant, Fintel flux d’options le screener – qui cible exclusivement les transactions de gros blocs – ne montre aucune activité institutionnelle majeure le 30 octobre.

Au cours des cinq dernières séances, l’action SEAS a gagné 2 % sur le marché libre. Cela a contribué à une variation « négative » du delta du put de 40 $, ce qui a entraîné une baisse du prix du contrat. Cependant, il semble que les commerçants de détail supposent que la trajectoire future du SEAS est négative. Par conséquent, ils pensent probablement que le prix réduit du contrat de vente est une bonne affaire ; d’où l’augmentation de la demande.

Fondamentalement, la baisse des actions de SEAS pourrait symboliser un avertissement à l’échelle du secteur pour l’ensemble de l’industrie du divertissement. Alors que les consommateurs se multiplient dans les expériences de funflation, les dépenses doivent finalement diminuer. Lorsque cela se produira, SeaWorld pourrait souffrir d’une érosion de la demande.

Une économie surchauffée pourrait se refroidir

Désormais, en surface, les investisseurs pourraient considérer la négativité des actions SEAS comme une simple spéculation liée au commerce de détail. Même si cela était vrai lundi, ce n’est pas exclusivement le cas pour toutes les autres séances. En effet, les données sur les flux d’options indiquent que plus tôt en octobre, les traders institutionnels ont commencé à vendre des options d’achat, ce qui laisse généralement présager des perspectives pessimistes.

Fondamentalement, avec les options d’achat vendues, les traders qui souscrivent ce risque parient que l’actif sous-jacent n’atteindra pas le prix d’exercice indiqué. Et si ce n’est pas le cas, les auteurs des appels peuvent percevoir la prime maximale pour leur pari audacieux.

En outre, malgré la performance incroyablement forte de l’économie américaine – avec un PIB affichant une croissance fulgurante au troisième trimestre – les craintes ont également augmenté que le pays ne puisse pas maintenir cette trajectoire robuste. Comme l’a souligné un rapport de CNBC, le marché obligataire a diffusé depuis l’année dernière des signaux forts indiquant qu’il croit qu’une récession arrive.

En effet, la baisse de l’écosystème du divertissement pourrait être un nouvel avertissement indiquant que quelque chose ne va pas.

A la date de parution, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Toutes les informations et données contenues dans cet article sont uniquement à des fins d’information. Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de divulgation de Barchart. ici.

