Avertissement : des milliers de Britanniques risquent de ne pas avoir d’eau le jour de Noël après l’éclatement du chaos des tuyaux – vérifiez si vous pouvez obtenir un remboursement

Des MILLIERS de Britanniques pourraient se retrouver sans eau le jour de Noël à cause de canalisations éclatées.

Environ 65 000 personnes ont déjà vu leur approvisionnement coupé, les retraités étant incapables de nettoyer pendant des jours.

Des centaines de conducteurs font la queue pour de l’eau en bouteille dans le Hampshire 1 crédit

Trois compagnies des eaux distribuent de l’eau en bouteille 1 crédit

Des tuyaux éclatés, représentés en train d’être réparés, ont provoqué la coupure de l’approvisionnement en eau Crédit : Twitter – @SouthernWater

Certaines familles ont même dû faire fondre la neige pour tirer la chasse d’eau et trois compagnies des eaux ont distribué de l’eau en bouteille à des clients du Sussex, du Kent et du Merseyside.

Et les patrons de l’eau du Kent ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas garantir à 100% que l’approvisionnement en eau serait de retour pour le grand jour de dimanche, a rapporté le Daily Mail.

Des milliers d’habitants furieux de Tunbridge Wells, dans le Kent – l’une des villes les plus chics de Grande-Bretagne – se sont retrouvés sans eau depuis la semaine dernière.

Ils ont dû parcourir des kilomètres pour aller aux douches et aux toilettes, certains utilisant des gymnases locaux ou des maisons d’amis dans les villes voisines.

La résidente Michelle Garratt a tweeté: “Les mots ne peuvent vraiment pas exprimer à quel point je déteste South East Water en ce moment.”

Greg Clark, le député conservateur de Tunbridge Wells, a qualifié la situation de “inacceptable et épouvantable”.

Des milliers d’autres se sont retrouvés sans eau mardi lorsque la hausse des températures a provoqué l’éclatement des canalisations.

South East Water a blâmé la fonte des neiges et la fonte des glaces pour “l’augmentation spectaculaire” du nombre de ruptures de conduites d’eau.

Les deux autres sociétés d’eau touchées jusqu’à présent sont Southern Water et United Utilities.

Dans un e-mail, la société des eaux a déclaré qu’elle espérait ouvrir bientôt une station près des villages de Handcross et Pease Pottage dans le West Sussex, où environ 1 800 maisons sont toujours sans eau courante, et il y a une station à Beacon Academy à Crowborough, où il y a environ 1 000 foyers sont toujours déconnectés.

Il a déclaré avoir livré de l’eau en bouteille à toutes les personnes vulnérables inscrites sur ses registres et ceux des autorités locales.

De nombreux habitants du sud du Hampshire sont également privés d’eau à cause de l’éclatement de tuyaux et on leur a dit qu’ils pouvaient obtenir des bouteilles sur trois sites entre Southampton et Eastleigh – South Winchester Park and Ride, East Winchester Park and Ride et Places Leisure, Eastleigh.

Southern Water s’est dit “vraiment désolé” pour la perturbation et a parlé de “décisions difficiles” lors de la restriction de l’accès aux personnes à Southampton, Eastleigh, Hedge End et Chandlers Ford.

Dans un communiqué, il a déclaré: “Les fortes pluies récentes ont entraîné une quantité de sédiments dans l’eau que nous prélevons des rivières plus élevée que la normale, ce qui signifie que nos usines de traitement de l’eau doivent travailler plus dur pour traiter l’eau avant qu’elle ne soit fournie à les clients.

“Cela, combiné au nombre accru de fuites que nous avons connues depuis le récent événement de gel/dégel, a fait que la demande en eau dépasse la capacité de faire fonctionner les robinets.”

Une mère de cinq enfants dans l’East Sussex, qui était sans eau courante du lundi matin jusqu’à peu avant 11 heures jeudi, a déclaré qu’elle devait laver ses enfants malades avec des bols à vaisselle remplis d’eau en bouteille.

Kim, de Crowborough, qui n’a pas souhaité partager son deuxième nom, a déclaré qu’elle était “très reconnaissante” que sa famille de sept personnes – qui comprend cinq enfants âgés de cinq à 17 ans – ait reçu l’aide d’amis et d’un conseiller local, qui a livré des bouteilles à leur domicile.

L’écrivain indépendant de 35 ans a déclaré: “J’ai eu des enfants avec des insectes malades ces derniers jours et je n’ai pas été en mesure de nettoyer correctement la maison ou de tirer la chasse d’eau.

“Mon fils a pris un bain de strip-tease avec une bassine d’eau tiède parce que c’était la seule façon dont je pouvais le nettoyer.”

Kim a déclaré avoir lu plusieurs mises à jour de médias sociaux de South East Water sur le moment où son eau reviendrait, mais les horaires ont été repoussés.

Elle a ajouté: “Mon message à South East Water serait: je comprends qu’il s’agit d’un problème beaucoup plus important que vous ne l’aviez peut-être prévu, mais arrêtez de vous excuser et soyez simplement honnête.”

Dave Moore, qui vit à Crowborough depuis 10 ans, a déclaré que son eau était revenue à 3 heures du matin jeudi après quatre jours et demi.

Le directeur des ventes, âgé de 62 ans, a déclaré: “Ils ont donné de faux délais quant au moment où il serait de retour. Ils ont annoncé le fait que l’eau allait être disponible au Crowborough Golf Club deux heures avant que l’eau ne soit réellement là, ce qui signifiait tout le monde a commencé à faire la queue dans leurs voitures, bloquant la route et les camions d’eau ne pouvaient pas passer, alors la police a été appelée.

“L’effet domino de cela, frapper d’autres services un jour où vous avez des ambulances en grève, des infirmières en grève, cela ne faisait qu’ajouter à la marmite de stupidité et d’actions indésirables et cela rendait la vie très difficile pour tout le monde .

“Vous ne pouviez pas obtenir de réponse claire ou de responsabilité de la part de South East Water, donc, à juste titre, les gens se sont mis en colère.

“Je vais calculer le tarif journalier de ce qu’ils facturent pour cette période et déduire quatre jours – le service qu’ils n’ont pas fourni. Pourquoi devrais-je les payer pour ne pas le fournir ?

“Si suffisamment de gens le faisaient, ils ressentiraient alors un coup qui équivaut à ce que les gens ont eu ici lorsqu’ils ont dû annuler Noël avec des proches. Vous n’inviteriez pas quelqu’un si vous n’avez pas d’eau.”

Tes droits

Selon Which?, si vous rencontrez des problèmes d’approvisionnement en eau de manière inattendue en raison d’une rupture de conduite d’eau, votre compagnie des eaux dispose de 12 heures pour la rallumer après avoir découvert le problème.

Si une conduite d’eau principale « stratégique » plus importante éclate, votre entreprise dispose de 48 heures pour résoudre le problème.

Lorsque vous n’avez pas eu d’eau pendant plus de 12 heures, votre entreprise devrait vous fournir un approvisionnement alternatif – comme de l’eau en bouteille ou en installant un réservoir d’eau mobile près de chez vous.

Les ménages doivent recevoir au moins 10 litres d’eau par personne le premier jour de la panne.

Et la compagnie des eaux doit alors continuer à fournir cet approvisionnement jusqu’à ce que votre eau soit rétablie.

Une indemnisation est disponible dans certains cas.

Si votre approvisionnement en eau n’est pas rétabli au moment où l’entreprise l’indique, vous devriez pouvoir obtenir 20 £ pour les premières 24 heures.

Après cela, vous devriez obtenir 10 £ supplémentaires pour chaque période supplémentaire de 24 heures sans eau courante.

Si vous ne recevez pas cette indemnisation dans les 20 jours ouvrables, vous pouvez réclamer 20 £ supplémentaires en plus.

Parfois, cette compensation sera payée automatiquement, soit sous forme de paiement à votre charge, soit sous forme d’argent crédité sur votre compte d’eau.

Cependant, toutes les entreprises ne le font pas et il se peut que vous deviez faire une réclamation par écrit à votre entreprise.

Si vous n’êtes pas sûr, la meilleure chose à faire est de contacter votre compagnie des eaux.