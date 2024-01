Avertissement d’éclaircissement de la peau car la crème rend le visage d’une femme brun bleuâtre

La peau d’une femme a pris une étrange couleur bleu-brun après avoir utilisé une crème éclaircissante pour la peau.

Cette maladie, connue sous le nom d’ochronose exogène, affectait la patiente de 55 ans depuis un an avant son arrivée à l’hôpital de Vadodara, en Inde.

La femme a appliqué une crème éclaircissante pour la peau contenant de l’hydroquinone, un agent décolorant pour la peau, pour traiter les plaques d’hyperpigmentation ou de mélasma sur ses joues. Cependant, ces régions sont désormais devenues bleu-brun, comme le montre un rapport de cas publié dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.

Image de la peau de la femme affectée par l’ochronose exogène (panneau A). La dermoscopie des zones touchées a révélé des macules hyperchromes, bleutées et ponctuelles (Panel B)

“Elle avait commencé à appliquer quotidiennement une crème éclaircissante contenant de l’hydroquinone sur son visage pour traiter le mélasma”, ont écrit les auteurs Nikita Patel et Hiral Shah, du Government Medical College Baroda, en Inde, dans l’étude de cas.

“A l’examen physique, des taches brun bleuâtre avec un érythème de fond [skin reddening] et télangiectasies [widened blood vessels] ont été observés sur les joues, l’arête nasale et la région péribuccale [around the mouth]avec une moindre implication sur le front.”

L’ochronose exogène est un type de dermatite provoquée par l’application d’hydroquinone ou de phénols sur la peau. Lorsque la peau affectée par la maladie est observée au microscope, elle apparaît de couleur ocre jaunâtre, mais apparaît bleu-brun à l’œil nu en raison de la diffusion de la lumière.

“L’ochronose est un trouble d’hyperpigmentation résultant de l’accumulation de dépôts de couleur ocre dans les tissus. Elle est considérée comme exogène lorsqu’elle est liée à l’utilisation d’agents éclaircissants pour la peau”, écrivent les auteurs dans l’article.

L’hydroquinone est interdite dans les crèmes cosmétiques dans l’Union européenne depuis 2000 en raison de ses effets secondaires potentiels, et a failli être interdite par la FDA en 2006. Environ 10 à 15 millions de produits éclaircissants pour la peau sont achetés chaque année dans le monde, le Japon étant l’un des les plus grands marchés pour les produits.

Une utilisation prolongée de l’hydroquinone augmente le risque de développer une ochronose exogène, surtout si elle est utilisée sur des zones du corps exposées au soleil. Il peut être très difficile de s’en débarrasser, la plupart des traitements étant préventifs. Certaines études ont montré qu’un laser alexandrite à commutation Q (755 nm) pourrait être utilisé pour traiter la condition.

Un échantillon de biopsie cutanée de la joue gauche de la femme a montré un dépôt extracellulaire de corps jaune-brun en forme de banane dans le derme. Ceci est typique de l’ochronose exogène.

“L’ochronose exogène est difficile à traiter et peut ne pas être réversible. Des conseils concernant l’importance de la photoprotection et l’arrêt de l’utilisation de la crème pour la peau ont été donnés au patient. Un émollient topique et un gel rétinoïde ont également été prescrits”, expliquent les auteurs.

Cependant, deux mois après son arrivée à l’hôpital, la femme n’a constaté que très peu de changement dans le niveau de pigmentation de sa peau.

“Après 2 mois de suivi, le patient présentait une réduction minime de l’hyperpigmentation”, ont écrit les auteurs.

