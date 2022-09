Avertissement déchirant du propriétaire du chien après que l’animal tombe malade après une promenade

Un propriétaire de CHIEN a émis un avertissement déchirant après que son animal soit tombé malade après une promenade.

Jeudi, Lindsay Tong promenait Jack Tsu Ella, 10 ans, à Laughton Woods, dans le nord du Lincolnshire.

Jack Tsu Ella, 10 ans, est soudainement tombé malade après s’être promené dans un bois Crédit : MEN Media

Mais dès qu’ils sont rentrés à la maison, son chien bien-aimé a commencé à vomir.

Ella a été transportée d’urgence chez le vétérinaire et a été renvoyée chez elle avec des médicaments – mais son état s’est malheureusement aggravé.

Au cours de son deuxième examen, les vétérinaires ont découvert qu’elle était couverte d’acariens des récoltes, qui provoquent des démangeaisons, des éruptions cutanées, des vomissements et une accélération du rythme cardiaque.

Maintenant, Lindsay veut que les autres propriétaires de chiens soient conscients des symptômes afin qu’ils puissent l’attraper tôt.

Elle a déclaré à Grimbsy Live : “Elle salivait, tremblait et était très angoissée. Elle ne voulait ni marcher ni bouger et sa queue fermement entre ses jambes, alors nous l’avons renvoyée chez les vétérinaires qui l’ont gardée pour la surveiller.

“On nous a dit qu’elle était malade toutes les heures, alors ils lui ont donné des liquides intraveineux et des antibiotiques. Ils nous ont dit qu’elle semblait très mal, alors ils pensent maintenant qu’il s’agit en fait d’une maladie canine saisonnière.”

La SCI frappe généralement de septembre à novembre, lorsque les propriétaires aiment promener leurs chiens dans les tapis de feuilles d’automne, et sans traitement vétérinaire rapide, elle peut s’avérer mortelle.

Les symptômes apparaissent généralement dans les 24 à 72 heures suivant la marche des chiens dans les bois en automne et peuvent apparaître très rapidement et inclure des vomissements, de la diarrhée et de la léthargie.

Les acariens des récoltes ont été associés à la maladie, mais les tests ne se sont pas révélés concluants.

Lindsay a déclaré: “On nous a dit qu’il y avait des acariens entre ses pattes et sur une oreille. Tout son corps est couvert d’une éruption rouge et ses gencives sont devenues rouge vif.

“Je suis maintenant terrifié qu’elle n’aille pas bien et je me déteste de l’avoir emmenée faire une promenade là-bas.

“Nous ne marchons jamais dans les bois d’habitude, nous nous en tenons au champ et au village, mais nous pensions que ce serait une belle matinée pour les enfants et elle, une décision que je regrette beaucoup.

“Je croise tout ce qu’elle obtiendra à travers cela et les vétérinaires l’amélioreront mais j’ai peur.

“Il y avait plusieurs autres promeneurs de chiens là-bas quand nous y sommes allés aussi, j’espère juste qu’ils vont tous bien.”