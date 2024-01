Avertissement de voyage émis pour les Bahamas en raison d’une augmentation des meurtres

Le Département d’État des États-Unis a émis un Avis aux voyageurs de niveau 2 pour les voyageurs prévoyant de se rendre aux Bahamas.

L’avis, publié vendredi, avertit les voyageurs de « faire preuve d’une prudence accrue » en raison de la criminalité, en particulier sur les îles de New Providence, qui comprend Nassau, et de Grand Bahama, qui comprend Freeport.

Une alerte de sécurité publiée par le Ambassade des États-Unis aux Bahamas Mercredi dernier, il a également conseillé aux citoyens américains de “savoir que 18 meurtres ont eu lieu à Nassau depuis le début de 2024”. L’alerte prévient que des meurtres ont eu lieu à toute heure, y compris en plein jour, dans les rues.

“Les représailles des gangs ont été le principal motif des meurtres de 2024”, selon l’alerte.

Selon l’avis du Département d’État, les voyageurs devraient faire preuve d’une « vigilance accrue » dans la zone « Over the Hill », au sud de Shirley Street, où la violence entre gangs a « entraîné un taux d’homicides élevé affectant principalement la population locale ». “

“Des crimes violents, tels que des cambriolages, des vols à main armée et des agressions sexuelles, se produisent dans les zones touristiques et non touristiques”, indique le Département d’État dans l’avis. “Soyez vigilant lorsque vous séjournez dans des propriétés de location de vacances à court terme où les sociétés de sécurité privées ne sont pas présentes.”

L’avis met également en garde contre les activités impliquant des embarcations récréatives commerciales, y compris les excursions nautiques. L’avis indique que ces activités ne sont pas systématiquement réglementées et que les embarcations « peuvent être mal entretenues » et que certains opérateurs peuvent ne pas détenir de certifications de sécurité.

“Les conducteurs de motomarines commerciales ont le pouvoir discrétionnaire d’exploiter leurs navires quelles que soient les prévisions météorologiques ; des blessures et des décès ont eu lieu”, indique l’avis. “En raison de ces concerts de sécurité, le personnel du gouvernement américain n’est pas autorisé à utiliser des locations de jet ski indépendantes à New Providence et Paradise Island.”

De plus, l’avis avertit les voyageurs de faire attention aux requins lorsqu’ils nagent, “car il y a eu récemment des incidents mortels et non mortels impliquant des requins”.

Conseils, astuces si vous voyagez aux Bahamas

Selon le Département d’État, voici quelques conseils si vous voyagez aux Bahamas :

Tout citoyen américain qui a besoin d’aide pendant son séjour aux Bahamas peut contacter l’ambassade des États-Unis à Nassau. L’ambassade peut être contactée par téléphone au 242-322-1181 ou par e-mail à [email protected]. Vous pouvez trouver le site Web de l’ambassade ici.