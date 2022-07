Avertissement de voyage britannique alors que tout l’ÉTÉ du chaos se profile après que le tunnel sous la Manche est surnommé «point chaud de l’enfer des vacances»

Les BRITS ont été avertis de s’attendre à un été entier de chaos de voyage alors que le tunnel sous la Manche s’effondre sous la pression d’une forte demande.

La route sous-marine reliant le Royaume-Uni à la France a été surnommée le “point chaud de l’enfer des vacances” car les véhicules étaient sauvegardés pare-chocs contre pare-chocs.

Les Britanniques traversant la Manche ont été coincés pare-chocs contre pare-chocs dans des files d’attente d’horreur ce week-end

Les patrons du voyage ont averti que la situation fragile s’aggraverait avant de s’améliorer Crédit : LNP

Les Britanniques ont du mal à partir en pause en raison de la combinaison chaotique de problèmes d’aéroport et de problèmes à l’Eurotunnel Crédit : LT1Media

Les vacanciers ont été avertis que le port du Kent est sur le « fil du rasoir » alors que le chaos des voyages dans le pays entrait dans sa troisième journée tortueuse.

Un “incident critique” a été déclaré à Douvres vendredi, les vacanciers étant invités à arriver six heures plus tôt pour les files d’attente de ferry pouvant durer jusqu’à cinq heures.

Une montée en puissance des contrôles aux frontières post-Brexit et les points de contrôle en sous-effectif des autorités françaises ont été blâmés pour les retards.

Les autorités locales ont maintenant exhorté les ministres à traiter la question comme un “problème national” au lieu de l’approche du “plâtre adhésif”.

Les passagers de Folkestone ont déclaré avoir été “traités pire que du bétail” alors qu’ils étaient coincés dans leur voiture jusqu’à 21 heures ce week-end.

L’embouteillage a été imputé à la décision de fermer un tronçon de 24 milles de la M20 en raison de l’opération Brock.

La police de Kent a effectivement transformé les routes en parking pour des milliers de camions dans le but de réduire la congestion – ce qui semble s’être retourné contre lui.

L’AA a qualifié l’entrée de l’Eurotunnel de Folkestone de “point chaud de l’enfer des vacances”, avertissant les conducteurs de “se préparer”.

Les organismes de transport ont maintenant appelé le gouvernement à stimuler les investissements dans les infrastructures “fragiles” de Douvres.

On craint que des problèmes mineurs puissent “étendre le chaos” alors que la traversée de la Manche a du mal à faire face.

Le responsable de la politique routière chez AA, Jack Cousens, a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les retards dureront tout au long des mois chauds.

Il a expliqué: “Nous craignons que nous ne soyons confrontés à une répétition de cette congestion tout au long de l’été.

“Les conducteurs qui doivent utiliser à la fois Douvres et Folkestone pour se rendre en Europe les vendredis, samedis et dimanches matins d’ici la réouverture des écoles pourraient voir une répétition de ces retards.”

Les voyageurs torturés ont été forcés d’utiliser les bords de route bloqués comme urinoir public, tandis que certains se sont évanouis dans la chaleur étouffante.

Toby Howe, du Kent Resilience Forum, qui supervise la réponse aux retards aux passages de la Manche, a déclaré au Times qu’une autre situation “rouge” est attendue le week-end prochain.

‘SUR LE BORD DU COUTEAU’

Il a déclaré: “Nous avons un plan de gestion du trafic où nous pouvons contrôler le fret, notamment pour permettre au trafic de se rendre à l’Eurotunnel et au port de Douvres.

“Le problème, c’est qu’il est sur le fil du rasoir. Il en faut très peu pour perturber ce plan.”

Le chaos s’est rapidement ensuivi vendredi – le week-end le plus chargé de l’été – lorsque cinq agents frontaliers français ne sont pas arrivés au port de Douvres.

Les patrons ont révélé que les contrôles effectués par les autorités françaises sur le sol britannique depuis le Brexit ont presque triplé les délais de traitement pour chaque véhicule.

Combiné à une demande accrue de traversées alors que les familles évitent les files d’attente à l’aéroport au début des vacances d’été, cela a créé la “tempête parfaite” pour le chaos automobile.

Et cela ne montre aucun signe de ralentissement pour le moment – ​​les chefs de voyage avertissant qu’il y a un “chemin à parcourir” avant que la normalité ne reprenne.

JEU DE BLAMES

Cela vient après que les meilleurs conservateurs, dont Rishi Sunak et Liz Truss, aient accusé la France de l’arrêt du trafic à Douvres parce qu’ils n’avaient pas envoyé suffisamment de personnel frontalier.

S’exprimant lors d’une visite de campagne dans le Kent, Truss a déclaré: “C’est une situation qui a été causée par un manque de ressources à la frontière.

“Et c’est ce que les autorités françaises doivent régler et c’est ce sur quoi je suis très clair avec elles.”

Le gouvernement a également adopté la même position, mais a nié que les contrôles aux frontières post-Brexit aient joué un “rôle significatif dans la perturbation”.

Mais l’homme politique français Pierre-Henri Dumont, député républicain de Calais, a blâmé la sortie du Royaume-Uni de l’UE, déclarant à BBC News que c’était “une conséquence du Brexit” avec plus de contrôles nécessaires et affirmant que le port de Douvres est “trop ​​petit” avec trop peu kiosques par manque de place.

Un porte-parole a déclaré: “Une pénurie de personnel de contrôle aux frontières françaises, ainsi qu’un grave accident sur la M20 et un nombre exceptionnellement élevé de personnes voyageant, ont rendu les routes du Kent extrêmement fréquentées.”

Mais les patrons du port bondé ont insisté sur le fait qu’ils pouvaient gérer la cascade de voyageurs tant que “l’ensemble du système portuaire fonctionne efficacement”.

Les vacanciers ont signalé des retards de sept heures à Douvres ce week-end, tandis que la BBC a déclaré qu’un homme attendait de faire la traversée depuis “30 heures”.

Une autre famille a déclaré au diffuseur qu’elle n’avait parcouru que 75 mètres en six heures – et a finalement décidé d’abandonner sa place dans la file d’attente pour risquer un itinéraire plus rapide.

Un «incident critique» a été déclaré vendredi dans le port bondé – mais les meilleurs voyageurs veulent que le gouvernement en fasse plus Crédit : PA