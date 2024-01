Avertissement de voyage aux Bahamas mis à jour au milieu d’une vague de crimes violents

CNN

Le Département d’État américain a publié vendredi un avis aux voyageurs exhortant les Américains à « faire preuve d’une prudence accrue » aux Bahamas, invoquant la criminalité.

“La violence entre gangs a entraîné un taux d’homicides élevé, affectant principalement la population locale”, a déclaré le ministère. consultatif lit-on, appelant les îles les plus touchées de New Providence, où se trouve Nassau, et de Grand Bahama, où se trouve Freeport.

« Les crimes violents, tels que les cambriolages, les vols à main armée et les agressions sexuelles, se produisent aussi bien dans les zones touristiques que non touristiques. Soyez vigilant lorsque vous séjournez dans des propriétés de location de vacances à court terme où les sociétés de sécurité privées ne sont pas présentes.

Les Bahamas sont classées au niveau 2, Exercer une prudence accrue, sur 4 niveaux consultatifs.

Le Département d’État a déclaré mardi que le niveau consultatif n’avait pas changé dans sa mise à jour du 26 janvier.

L’avis du Département d’État fait suite à un alerte de sécurité » de l’ambassade américaine à Nassau le 24 janvier, attirant l’attention sur 18 meurtres qui ont eu lieu à Nassau depuis le début de 2024. L’alerte cite la violence des gangs comme motif principal, notant que les meurtres ont eu lieu à toute heure, « y compris en plein jour ». »

“Nous pouvons confirmer qu’une personne a été tuée sur l’île de New Providence et au moins 18 à Nassau depuis le début de l’année”, a déclaré mardi le département d’État dans un communiqué à CNN. “Mais l’ambassade américaine à Nassau n’a connaissance d’aucun citoyen américain touché.”

L’alerte de sécurité exhorte les gens à faire preuve d’une « extrême prudence dans la partie orientale de l’île de New Providence (Nassau) » et recommande également d’être prudent lorsque vous conduisez ou marchez la nuit, sans résister au vol et à d’autres précautions.

Dans l’avis aux voyageurs mis à jour deux jours plus tard, le Département d’État exhorte à nouveau les voyageurs à ne pas résister à toute tentative de vol et met en garde contre l’ouverture des portes à des étrangers.

Le Premier ministre Philip « Brave » Davis a déclaré à un média bahaméen La Tribune qu’il ne pense pas que l’avertissement affectera le tourisme. CNN n’a pas immédiatement reçu de réponse à une demande de commentaires du ministère du Tourisme des Bahamas.

Les Bahamas ne sont pas la seule destination des Caraïbes avec une alerte de voyage mise à jour. Avis de la Jamaïque a été mis à jour le 23 janvier pour inclure de nouvelles informations sur la criminalité et la santé. Il est répertorié au niveau 3, Reconsidérer les voyages. Bien que l’avis ait été mis à jour, le niveau est resté le même, a déclaré mardi le Département d’État.

« Les crimes violents, tels que les invasions de domicile, les vols à main armée, les agressions sexuelles et les homicides, sont courants. Les agressions sexuelles se produisent fréquemment, y compris dans les centres de villégiature tout compris », lit-on dans l’avis du Département d’État pour la Jamaïque.

L’avis décrit les zones spécifiques à risque de criminalité dans 12 des 14 paroisses de la Jamaïque. Cela met également en évidence les difficultés que les voyageurs pourraient rencontrer pour accéder aux services médicaux.