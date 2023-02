Avertissement de voyage à mi-parcours de février avec des grèves des forces frontalières prévues – cinq conseils pour voyager pendant l’action de débrayage

Les VACANCIERS ont été invités à planifier des perturbations massives dans les ports la semaine prochaine alors que les responsables des forces frontalières se mettent en grève.

Une action revendicative est prévue les 17, 18, 19 et 20 février, avec des centaines d’employés qui se retireront.

Les vacanciers ont été invités à planifier des perturbations massives dans les ports la semaine prochaine alors que les responsables des forces frontalières se mettent en grève Crédit : Getty

La grève affectera les voyages internationaux entrants depuis le port de Calais, le port de Dunkerque, le terminal du tunnel sous la Manche de Coquelles et le port de Douvres.

Le syndicat PCS, qui représente le personnel des forces frontalières, souhaite une augmentation de salaire anti-inflationniste pour ses membres.

Mais cela a été rejeté par le gouvernement, qui dit que c’est inabordable et qu’il aggravera l’inflation.

Des militaires, des fonctionnaires et des volontaires sont actuellement formés pour assurer la sécurité des frontières les jours de grève.

Cependant, les perturbations au cours du semestre de février seront toujours généralisées.

Steve Dann, directeur de l’exploitation des forces frontalières, a déclaré: “Il est décevant pour les voyageurs qu’une fois de plus une grève puisse perturber ceux qui entrent au Royaume-Uni.

“La priorité numéro un de Border Force est d’assurer la sécurité de nos citoyens et des frontières. Nous travaillons avec des partenaires de l’industrie du voyage et nos homologues français pour nous assurer que nous pouvons continuer à répondre à la demande critique et à soutenir le flux de passagers et de marchandises à travers notre frontière. .

“Pendant les périodes d’action industrielle, les voyageurs doivent être préparés aux perturbations. Nous encourageons tout le monde à consulter les derniers conseils des opérateurs avant de voyager.”

Le gouvernement a publié cinq conseils pour minimiser les perturbations pendant les grèves. Ils sont:

1. Lorsque vous voyagez au Royaume-Uni, veuillez vous préparer, vous et votre famille, à des temps d’attente plus longs au contrôle des frontières.

2. Utilisez les eGates lorsqu’elles sont disponibles comme moyen le plus rapide et le plus efficace de passer le contrôle aux frontières.

3. Vérifiez toujours auprès de votre opérateur avant de voyager et suivez ses conseils pour savoir quand arriver au port / terminal.

4. Soyez gentil et patient avec le personnel des forces frontalières, qui travaille dur pendant cette période difficile pour soutenir les passagers et vous assurer d’arriver là où vous voulez être.

5. Soyez rassurés que nous avons des ressources supplémentaires pour soutenir les voyageurs et la priorité numéro un de la Force frontalière est de garder notre frontière sûre et sécurisée pour tous les passagers.