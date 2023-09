Avertissement de Vladimir Poutine : un despote agressif « sera une menace pour le monde jusqu’à sa mort » | Monde | Nouvelles

Cela a donné lieu à des rapports faisant état de relations tendues au Kremlin à cause de la guerre de Poutine et d’un éventuel coup d’État contre le président russe, tandis que des interrogations subsistent sur des problèmes de santé présumés.

La Russie a subi des centaines de milliers de victimes dans le conflit, et le moral du pays continue de chuter alors que la population se rebelle contre son plan de guerre.

Vladimir Poutine constituera « une menace pour le monde tant qu’il sera en vie » et demeure un « personnage extraordinairement dangereux » – malgré les récents progrès de l’Ukraine.

Mykhailo Podolyak, l’un des principaux collaborateurs du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré que l’une des stratégies de son pays était d’éliminer la Crimée en tant que source de troupes fraîches et d’aide militaire destinée à la ligne de front.

Poutine a également été averti que l’Ukraine pourrait faire un pas de plus vers la fin de la guerre contre la Russie si l’armée de Kiev parvenait à atteindre l’un de ses principaux objectifs.

« Très souvent, les animaux blessés sont plus dangereux, et Poutine s’inscrit dans cette dynamique. »

À la lumière des récentes attaques dirigées contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, le principal conseiller a reconnu que l’Ukraine réussissait dans ses attaques contre la Crimée.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’élimination de la Crimée en tant que point logistique pourrait conduire à la fin de la guerre, M. Podolyak a déclaré au média italien Corriere.it : « Ce sera sûrement un succès majeur. Les Russes deviendront plus faibles, cela ne prendra que quelques jours ». pour que cela devienne évident. »

Les troupes russes de première ligne vont paniquer, a-t-il ajouté, et la rhétorique politique de Moscou devra changer et recourir une fois de plus aux menaces nucléaires.

Plus particulièrement, il pense que ceux en Occident qui soutiennent la Russie « commenceront à parler de la nécessité d’un cessez-le-feu ou de pourparlers de paix ».

