Avertissement de vacances urgent pour la destination britannique populaire en tant qu ‘«avis spécial» émis pour les intérimaires du 42C et les touristes invités à rester à l’intérieur

Les vacanciers BRIT ont été avertis des températures étouffantes pouvant atteindre 42 ° C.

Le service météorologique national espagnol a publié aujourd’hui un « avis spécial » pour la hausse de la chaleur jusqu’au milieu de la semaine.

Les Britanniques et autres touristes emballant les plages de Gran Canaria plus tôt cette semaine Crédit : Alamy

L’AEMET a émis une série d’avertissements et un « avis spécial » pour l’Espagne concernant le temps chaud des prochains jours

Une grande partie du pays et de ses îles est sous alerte de chaleur orange et jaune ce week-end.

Les températures devraient atteindre des sommets de 42 ° C dans la Valle del Guadalhorce entre Malaga et Marbella.

Plus de 30 régions d’Espagne seront soumises à des avertissements météorologiques orange d’ici lundi alors que le pays se prélasse dans une nouvelle vague de chaleur.

Les responsables du ministère britannique des Affaires étrangères continuent d’avertir les Britanniques qui voyagent pendant leurs vacances sous la chaleur en Espagne.

Et ils dirigent les gens vers le ministère espagnol de la santé qui avertit les gens de rester à l’intérieur dans des endroits frais et ombragés.

Les gens sont également invités à boire de l’eau fréquemment, à éviter l’alcool, à faire attention aux personnes ayant des problèmes de santé et à porter des vêtements légers et amples.

La version espagnole du Met Office – appelée AEMET – a publié l’avis spécial à 13 heures, heure locale.

Les prévisionnistes ont déclaré que les conditions deviendraient une « vague de chaleur » à partir de dimanche.

« Dans les prochains jours, il y aura une augmentation progressive des températures dans une grande partie de la péninsule et des îles Baléares », a déclaré l’agence.

« [This is] en raison du fort ensoleillement sur une masse d’air chaud et stable, donnant lieu à un épisode de canicule à partir de dimanche qui affectera le quadrant nord-est péninsulaire et les bassins des grands fleuves.

« Cette situation durera probablement jusqu’au mercredi, [August] 23. »

AEMET a également dirigé les gens vers les conseils de temps chaud émis par le ministère de la santé.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’après mercredi, il y avait un « degré élevé d’incertitude » dans les prévisions – mais le temps chaud pourrait se rompre.

La chaleur torride peut faire place à des averses et des orages.

Cela survient après que de nombreuses régions d’Europe ont dû faire face à un été chaud – avec une chaleur torride dans des destinations de vacances telles que l’Espagne et la Grèce.

Les experts météorologiques ont déclaré 2023 une année El Niño – un phénomène naturel qui se produit de manière cyclique et provoque des fluctuations du climat mondial.