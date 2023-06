Avertissement de vacances sur les raisons pour lesquelles vous ne devriez JAMAIS acheter de boissons auprès de vendeurs de plage en Espagne et pourquoi vous pourriez être condamné à une amende

Des conseils de vacances URGENTS ont été émis sur l’achat de boissons à des marchands ambulants sur la plage dans un haut lieu touristique en Espagne.

Les affirmations alarmantes surviennent après qu’un Britannique a averti que les touristes pourraient faire face à des amendes massives si les flics les surprenaient en train d’acheter de l’alcool de rue douteux à Benidorm.

Des milliers de Britanniques visitent Benidorm en Espagne chaque année Crédit : Peter Jordan

Le touriste britannique Frank a mis en garde les autres voyageurs contre la consommation illégale d’alcool Crédit : TikTok/frankthestagman

Un colporteur peut être vu au loin tenant un plateau de boissons douteuses Crédit : TikTok/frankthestagman

L’homme s’est rendu sur TikTok et a filmé un clip informatif sur les dangers actuels sur les plages de fête bien-aimées d’Espagne.

Des images montraient des hommes en chemises bleues se promenant avec des plateaux de délicieux cocktails.

Mais @Frankthestagman a rapidement averti « ces gens étaient des problèmes ».

Il a dit: « Bien, vous pouvez probablement voir ces gars au loin se promener avec des boissons à la main.

« Ces boissons sont préparées dans la rue, elles sont préparées sur les coffres des voitures, puis elles se promènent en essayant de les vendre aux gens.

« Cela semble tentant, mais rappelez-vous que lorsque vous les achetez, vous ne savez pas ce que vous obtenez et si vous le faites, vous êtes passible d’une lourde amende. »

Les boissons seraient préparées dans des conditions horriblement sales, avec des fruits découpés dans les sols, les portes et même sur les pneus de voiture.

On pense également que les colporteurs sans licence utilisent de l’alcool de qualité inférieure pour préparer les boissons.

Il a ajouté: « Vous devez être si prudent.

« Comme je l’ai dit, si la police vous attrape, vous aurez une amende. »

Le Britannique a averti que cela ne valait pas le risque.

Il a déclaré: « La police ne semble pas trop soucieuse d’attraper les gens pour cela, mais c’est comme leur montrer le doigt.

« Et regardez, les clubs de plage ne sont qu’à 30 secondes à pied d’ici, donc il n’y a vraiment aucune excuse pour vous offrir une bonne boisson.

« Donc, quand ils passent, dites simplement » non merci « et si vous voulez vraiment boire un verre, rendez-vous simplement dans un club de plage et prenez-le dans un gobelet en plastique. »

La vidéo compte des milliers de vues, et d’autres voyageurs participent avec leurs bons plans.

« La réponse à cela est simplement de ne pas aller à Benidorm », a déclaré un utilisateur de TikTok.

« N’y a-t-il aucun signe sur la plage où que ce soit qui interdise de boire ou vous informe des amendes … semble injuste », a ajouté l’un d’eux.

« Je les ai vus préparer les boissons dans une porte sale – je ne les achèterais jamais », a fait remarquer un autre.

Cela survient après que les vacanciers ont été stupéfaits lorsqu’un homme nu s’est rendu sur une plage animée de Benidorm en milieu de journée.