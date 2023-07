Les touristes britanniques à Benidorm ont été avertis qu’ils « risquaient leur santé avec des boissons à la plage » alors qu’une vague de chaleur brûle l’Europe du Sud.

Les politiciens locaux de la ville ensoleillée de la fête ont alerté les vacanciers sur les vendeurs non autorisés vendant des cocktails au bord de la mer.

Les touristes ont été avertis des vendeurs de cocktails illégaux sur les plages de Benidorm Crédit : Solarpix

Un vendeur non autorisé peut être vu au loin tenant un plateau de boissons douteuses Crédit : TikTok/frankthestagman

Surnommés « mojiteros », les vendeurs ont tendance à manipuler les produits avec leurs mains dans le coffre d’une voiture ou sur le sol lui-même, avec peu ou pas de contrôle sanitaire, selon Cristina Escoda, porte-parole socialiste.

En 2019, le journal espagnol El Mundo a rapporté que des scientifiques avaient même découvert que certaines des boissons contenaient des bactéries E-coli et des traces de matières fécales humaines pouvant provoquer des maladies graves, voire la mort.

Ils coûtent la moitié du prix des boissons vendues dans les bars en bord de mer, mais les touristes risquent de tomber malades en buvant les cocktails.

La surveillance policière sur les plages populaires s’est intensifiée après le retour des vendeurs, le parti PSOE affirmant que les zones sont à nouveau « infestées » d’activités illégales telles que des masseurs non formés et des vendeurs de boissons, en particulier de mojitos « sales ».

Escoda a déclaré à un média local espagnol que la présence de ces vendeurs sur les plages de Benidorm avait « augmenté » depuis le début de l’été.

« En faisant une simple promenade, vous pouvez voir un filet incessant de personnes menant ces activités illégales en toute normalité », a-t-elle déclaré.

« Cela affecte non seulement l’image que nous offrons aux touristes, mais nuit également gravement au secteur hôtelier de la ville. »

Et elle a prévenu : « Cela peut mettre en danger la santé des consommateurs ».

Escoda a appelé l’équipe gouvernementale du Parti populaire à agir de toute urgence et à mettre en œuvre des mesures pour s’attaquer au problème croissant.

Elle a déclaré: « Nous savons que c’est compliqué, mais une partie de la solution doit passer à la fois par l’augmentation de la présence policière et le renforcement des campagnes d’information et de sensibilisation des résidents et des touristes. »

Le mois dernier, des conseils de vacances ont également été donnés aux touristes concernant l’achat de boissons aux vendeurs espagnols, car ils pourraient faire face à une amende massive si les flics les surprenaient en train d’acheter l’alcool de rue douteux.

Le conseil municipal de Benidorm affirme avoir déjà renforcé les mesures de police sur les bancs de sable de la ville pendant la période estivale, augmentant considérablement le nombre de soldats affectés à la surveillance des plages.

« Aux heures les plus chargées, il y a 16 agents », a déclaré un porte-parole.

« Il s’effectue non seulement sur la plage et sur les promenades mais aussi depuis l’eau et depuis les airs grâce au service de zodiac et de drone. »

Cela survient alors que le Met Office espagnol a émis une alerte rouge, avertissant d’un « risque extrême » pour la santé des personnes en vacances à Majorque alors que la canicule de Charon continue de frapper.

L’île espagnole de la fête, à seulement une heure de Benidorm en avion, s’attend à des températures allant jusqu’à 43 ° C aujourd’hui – la journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent.

Les experts ont exhorté les touristes et les habitants à rester hydratés, à rester à l’ombre et à éviter de boire de l’alcool et de la caféine alors que le mercure augmente dans des pays comme l’Espagne, l’Italie, la France, la Croatie et la Grèce.

Les experts météorologiques ont déclaré 2023 une année El Niño – un phénomène naturel qui se produit de manière cyclique et provoque des fluctuations du climat mondial.

Les conditions météorologiques extrêmes ont déjà causé la mort d’au moins trois personnes en Italie alors que huit avertissements d’alerte rouge sont entrés en vigueur dans tout le pays.