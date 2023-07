Avertissement de vacances en Italie alors que la vague de chaleur «Cerberus» fait trois morts avec des températures qui devraient atteindre 48 ° C

Un avertissement de VACANCES a été émis à ceux qui se dirigent vers l’Italie alors qu’une vague de chaleur féroce surnommée « Cerbère » devrait faire grimper les températures à 48°C.

Au moins trois personnes sont mortes jusqu’à présent que le souffle d’air chaud d’Afrique a provoqué une étouffante temps à travers l’Europe.

L’Italie devrait atteindre 48C cette semaine Crédit : Alamy

Les touristes en Italie ont été invités à faire preuve de prudence pendant la canicule

La canicule Cerbère traverse l’Europe

Des avertissements d’alerte rouge sont en vigueur dans huit grandes villes italiennes 1 crédit

Italieest le deuxième Vague De Chaleur de la été qui a envoyé des températures élevées à 40 dans plusieurs régions, devrait durer jusqu’à suivant semaine.

Les conditions météorologiques extrêmes ont causé la mort d’un homme de 44 ans homme qui s’est effondré en peignant un passage clouté à Milan à 40C.

Il a été transporté d’urgence au hôpital mais n’a pas pu être sauvé.

Le météorologue du pays, Meteo, prévoit que le mercure atteindra 48C en Sardaigne et en Sicile.

D’autres villes telles que Rome, Florence et Bologne sont configurés pour suivre avec la température atteignant 40.

La température la plus élevée enregistrée en Italie – et en Europe – était de 48,8 ° C en Sicile en août 2021.

Les experts météorologiques ont déclaré 2023 une année El Niño – un phénomène naturel qui se produit de manière cyclique et provoque des fluctuations du climat mondial.

L’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a déclaré que cela augmenterait les températures dans le monde et que l’effet devrait se poursuivre pendant le reste de l’année.

Les responsables de la santé en Italie ont émis des avertissements d’alerte rouge pour les villes de Bologne, Florence, Frosinone, Latina, Pérouse, Rieta, Roma et Viterbo.

Personnel du Conseil à Rome où la température atteindra 41C suivant semaine, ont été invités à travailler à domicile si leurs bureaux ne sont pas climatisés.

Pendant ce temps, le nord de l’Italie se prépare à d’intenses tempêtes, notamment des tempêtes de grêle ce week-end.

Les touristes se rendant en Méditerranée sont invités à se méfier du temps étouffant alors que l’anticyclone traverse l’Europe.

La canicule qui a été nommée d’après le chien à trois têtes d’Hadès dans la mythologie grecque fera grimper les températures à 44 ° C dans le sud de l’Espagne aujourd’hui.

Les îles Canaries sont en « alerte rouge » canicule car certaines parties de la Grande Canarie dépasseront les 40°C.

La vague de chaleur dans la région – la deuxième au cours des deux dernières semaines – a incité les autorités locales à déclarer un état d’alerte élevé.

La Grèce devrait également avoir des températures torrides de 42 à 43 ° C pendant une dizaine de jours dans différentes parties du pays.

Les prévisionnistes prédisent que la canicule devrait commencer aujourd’hui et devrait culminer à 45 ° C vendredi.

Le mercure atteindra 41C à Chypre alors qu’il atteindra 40C dans toute la France et 39C en Croatie.

Le prévisionniste Météo France prévoit que les températures devraient monter jusqu’à 40 ° C dans tout le pays jeudi, des alertes météorologiques rouges étant en place dans l’est et le sud de la France.