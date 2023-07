Avertissement de vacances en Grèce sur une vague de chaleur «insidieuse» de dix jours où les températures pourraient atteindre 45 ° C

Les BRITS se dirigeant vers la Grèce ont été avertis d’une vague de chaleur « insidieuse » avec le mercure qui devrait atteindre un grésillement de 45°C dans certaines régions.

La première vague de chaleur du été devrait durer une dizaine de jours avec des températures atteignant en moyenne 42°C à 43°C à travers le pays.

La première vague de chaleur de cet été en Grèce devrait commencer cette semaine Crédit : Getty

Les températures vendredi devraient atteindre 45 ° C Crédit : meteo.gov.gr

Les prévisionnistes prédisent Vague De Chaleur devrait commencer mercredi et devrait culminer à 45 ° C vendredi.

Le directeur de l’agence météorologique grecque, Thodoris Kolidas, a déclaré que la canicule aura une longue durée et durera peut-être jusqu’au début de suivant semaine.

Il a décrit la canicule comme « insidieuse et dangereuse » – et a noté qu’il fera particulièrement chaud le soir avec des températures supérieures à 30°C.

Le Service météorologique national grec a publié un bulletin d’urgence sur les phénomènes météorologiques dangereux.

Il indique que la canicule CLEON devrait durer au moins six jours, les températures les plus élevées étant les vendredi et samedi, car le mercure devrait atteindre jusqu’à 45 ° C dans certaines villes du continent et 39 ° C à 40 ° C dans les îles.

Les régions de Thessalie, du nord de la Grèce et du Péloponnèse devraient connaître des maximums de 45C, avec 42C à Rhodes, Crète et Athènes et 39C à 40C dans le reste des îles.

Le prévisionniste Giannis Kallianos a averti que les vents forts dimanche feraient chuter la température de 38 ° C à 39 ° C – mais déclencheraient également une alerte aux incendies de forêt.

Lundi, la température devrait encore augmenter.

Le météorologue George Tsatrafillias a déclaré : « Il y a trois éléments qui me préoccupent concernant la prochaine vague de chaleur en Afrique.

« C’est l’agressivité le vendredi et le samedi. Les températures peuvent dépasser 44 degrés dans les zones sensibles à la chaleur. »

Même la nuit, la température sera d’environ 30°C dans les villes, a ajouté le prévisionniste.

Il a déclaré que les conditions sèches et chaudes sont particulièrement préoccupantes car elles augmentent la possibilité d’incendies de forêt.