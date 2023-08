Avertissement de vacances en Espagne alors que les Britanniques qui partent à l’étranger pour l’été pourraient être condamnés à une amende de 700 £ pour avoir écouté de la musique

Les rabat-joie des vacances d’été ESPAGNOLES ont imposé une nouvelle répression aux Britanniques à l’étranger – infligeant désormais des amendes aux touristes pour avoir écouté de la musique.

Les visiteurs ont été avertis qu’ils risquent d’être frappés dans la poche à hauteur de 700 £ s’ils sont surpris à jouer trop fort des sons de la mer.

1 On dit aux Britanniques qui vont à la plage en Espagne de baisser le volume de la musique Crédit : Shutterstock

Les menaces surviennent au milieu d’une répression estivale espagnole impliquant également des amendes à quatre chiffres pour tous les Britanniques alcoolisés qui espèrent dormir sur la plage.

Il a été révélé que les touristes se rendant en Espagne cet été sont à risque s’ils diffusent de la musique trop bruyamment sur les plages de Chipiona à Cadix.

Il y a la menace d’amendes de 260 £ pour les personnes possédant du matériel de sonorisation et des instruments de musique.

Les mêmes lois s’appliquent aux personnes qui lancent des mégots de cigarettes ou qui jonchent le rivage de coquilles de noix ou de détritus.

Et les infractions jugées les plus graves peuvent voir les peines grimper jusqu’à près de 780 £, site Web grand public Régime Santé Espagne met en garde.

Ils exhortent toute personne se rendant dans cette région à « faire particulièrement attention ».

La ville côtière atlantique de Chipiona se trouve à Cadix, une province orientale qui possède le plus de drapeaux bleus pour les plages de haute qualité.

Sa ville balnéaire nommée Cadix a été plébiscitée cette année pour une plage qui cache un beau secret, l’une des plus grandes dunes de sable d’Europe.

Le Sun Online a expliqué plus tôt cette semaine comment les règles imposées le long de la côte dans l’une des destinations les plus populaires de la Méditerranée visent à sévir contre les ivrognes, y compris les touristes britanniques.

Les siestes nocturnes sur le rivage seront prises au sérieux par la police patrouillant sur les plages – y compris dans des régions comme Valence, vantant des amendes allant jusqu’à 1 300 £.

D’autres pénalités potentielles incluent 650 £ pour l’utilisation de savon et de shampoing lors de la douche sur les plages de stations telles que Benidorm, Malaga et Valence.

Aller nu sur une plage espagnole où ce n’est pas autorisé – et encore moins encouragé comme c’est le cas chez certains – pourrait vous coûter 650 £.

Certaines villes, dont Salobreña, vous feront remettre près de 2 600 £ si vous êtes pris avec un barbecue sur la plage – tandis que les stations déclarées non-fumeurs incluent l’Andalousie, les Asturies, les Baléares, les îles Canaries, la Catalogne, la Galice et Murcie.

Les Britanniques en visite ont déjà été informés qu’ils risquaient des amendes en Espagne s’ils étaient surpris en train de conduire les seins nus.

Les responsables de Majorque et d’Ibiza ont lancé des campagnes contre le chaos alimenté par l’alcool et les comportements ivres – imposant une limite de six verres par jour au lieu d’avoir de l’alcool à la pression.

Une série de destinations populaires d’Espagne ont récemment introduit des taxes de séjour pour renforcer leurs finances.

Des stations balnéaires populaires comme Benidorm et la Costa Blanca pourraient être affectées – tandis que Barcelone a augmenté le prix de sa taxe de séjour cette année et prévoit une nouvelle augmentation l’année prochaine.

D’autres villes pourraient bientôt emboîter le pas, la capitale Madrid envisageant sa propre taxe de séjour.

Les dernières alertes surviennent alors que les plages du célèbre point de villégiature britannique Gibraltar ont été fermées après un déversement de pétrole d’un pétrolier.

Les amateurs de plage ont également été avertis de rester hors de l’eau dans une station balnéaire en raison de la forte pollution, tandis qu’au début de la semaine, quatre plages espagnoles ont été fermées en raison d’une « substance mystérieuse ».