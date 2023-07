Avertissement de vacances en Espagne alors que la station balnéaire populaire annonce la répression des touristes avec une nouvelle force de «police secrète»

UNE station balnéaire espagnole POPULAIRE prend des mesures sévères pour sévir contre les touristes gênants avec une nouvelle force de « police secrète ».

Des agents en civil patrouilleront dans les bandes de Magaluf alors que les autorités tentent de lutter contre la flambée de la criminalité nocturne et de renforcer la sécurité.

Des flics en civil devraient être déployés pour lutter contre l’ivresse et la criminalité Crédit : Getty

Les responsables espèrent que l’équipe de police secrète sera déployée d’ici la fin août Crédit : LNP

Les flics provocateurs de Taser devraient être enrôlés pour freiner les comportements liés à l’alcool et le nombre d’incidents graves sur l’île de la fête.

L’adjoint au maire de Calvia Esperanza Català, qui supervise la police, prévoit de déployer les agents d’infiltration plus tard cet été.

La force clandestine descendra dans les rues de Magaluf et de la ville voisine de Santa Ponsa pour dissuader les vacanciers ivres.

Les habitants des stations balnéaires ont déposé une série de plaintes appelant à une présence policière accrue ces derniers mois.

Une motion pour une unité en civil avait déjà été soumise au gouvernement mais elle a été rejetée, selon le Majorca Daily Bulletin.

Cependant, les responsables doivent encore naviguer dans les rames de bureaucratie qui accompagnent le déploiement d’une force de police secrète.

La délégation du gouvernement espagnol aux Baléares devra donner son feu vert au projet.

M. Català a déclaré que cela pourrait retarder l’introduction de l’unité de police secrète jusqu’à la fin août.

Il a expliqué que les officiers seront équipés de tasers pour leurs missions de lutte contre le crime, une nouvelle que de nombreux flics ont bien accueillie.

On dit que les officiers pensent que le fait d’être armés d’armes non létales rendra leurs opérations plus efficaces.

Le conseil de Calvia a précédemment déclaré qu’il n’était plus prêt à accepter le « tourisme des excès » et a appelé les points chauds du parti à renommer leur image.

Cela vient alors qu’une série de règles strictes pour les vacanciers qui se rendent en Espagne ont été introduites.

Les touristes ont été avertis qu’ils pourraient devoir débourser 70 £ pour entrer dans le pays lorsqu’ils séjournent chez des amis ou en famille s’ils n’ont pas de lettre d’invitation officielle.

La nouvelle règle s’applique aux Britanniques et aux autres citoyens non européens qui devront démontrer qu’ils ont un logement lors de leur visite dans le pays.

En plus de cela, les voyageurs ont été avertis de ne pas se déshabiller lorsqu’ils prennent le volant car ils risquent d’être giflés d’une amende de 170 £.

Conduire les seins nus ou dans des vêtements « inappropriés » pourrait vous attirer des ennuis avec la loi cet été.

Et les touristes ont été invités à se couvrir dès qu’ils quittent la plage car ils pourraient se voir infliger une amende de 250 £.