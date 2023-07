Avertissement de vacances en Espagne alors que des essaims de méduses piquantes «œufs frits» descendent sur les plages le long de la côte près d’Alicante

Les BRITS qui se dirigent vers l’étranger sont avertis de l’apparition d’une méduse embêtante dans un point chaud de vacances.

Les plages d’Alicante ont été envahies par des méduses « œufs frits » ces dernières semaines, et les amateurs de plage ont été avertis de la présence de la créature. piquer.

Une vidéo virale a montré le bébé méduse dans les eaux peu profondes d’Alicante Crédit : Twitter @MarmenorKO_

Les méduses aux œufs frits sont devenues de plus en plus courantes Crédit : Alamy

Une vidéo prise par un local montrait une plage entière couverte de méduses effrayantes et des bébés cachés dans les bas-fonds.

On pouvait voir les bébés méduses se regrouper près de la surface de l’eau.

La cotylorhiza tuberculata, ou méduse « œuf frit », doit son nom à sa ressemblance étrange avec un œuf frit.

Les créatures ont une grosse « tête » et de longs et fins tentacules, et peuvent mesurer jusqu’à 30 cm de diamètre.

Contrairement aux autres méduses de la région, ces méduses ont des effets légers ou nuls sur les humains.

Si vous êtes piqué, vous pouvez ressentir une légère sensation de brûlure et une irritation de la peau.

Le ministère espagnol de l’écologie recommande de laver la zone piquée avec de l’eau de mer.

Les personnes piquées sont également invitées à s’abstenir de rincer la zone à l’eau douce, à l’ammoniac, au vinaigre ou à l’urine.

Il y a quelques semaines, de rares méduses venimeuses capables d’infliger des cicatrices permanentes par leur piqûre s’échouaient sur les plages d’Ibiza.

Les créatures – appelées Pelagia noctiluca – ont des tentacules qui peuvent s’étirer sur près de 10 pieds.

Si des « piqûres mauves » touchent votre peau, la piqûre peut être aussi douloureuse qu’une piqûre de batterie de 9 volts.

Il provoque une sensation de brûlure, une inflammation et des éruptions cutanées rouges.

Contrairement aux méduses habituelles, elles ont des cellules piquantes sur tout le corps et peuvent laisser des marques douloureuses pendant des semaines.

La meilleure protection contre les piqûres est la crème solaire, qui peut aider à empêcher le venin libéré par les tentacules de pénétrer dans la peau.

Mais tout n’est pas mauvais nouvelles pour ceux qui ont réservé leur été vacances à Ibiza – car c’est là que se trouve le meilleur club du monde.

Dans un sondage réalisé par le magazine musical mensuel DJ Mag, Hï Ibiza a été couronnée meilleure boîte de nuit du monde pour la deuxième année consécutive.

Ils peuvent mesurer jusqu’à 30 cm de diamètre Crédit : Alamy