Avertissement de vacances d’été alors que les visiteurs de la plage britannique ont dit de ne pas nager dans la mer

Les VACANCIERS se dirigeant vers une plage britannique populaire ont reçu des avertissements urgents pour rester à l’écart de la mer.

Des drapeaux rouges ont été mis en place pour interdire aux gens de se baigner dans les eaux pittoresques de Wells-next-the-Sea à Norfolk.

Des craintes de pollution ont été soulevées dans la célèbre station balnéaire de Norfolk Wells-next-the-Sea Crédit : Alamy

Les nouveaux problèmes de santé ont été déclenchés par des niveaux élevés de bactéries signalés par des responsables de l’environnement.

Les chefs de conseil ont déclaré avoir reçu une « alerte de prévision des risques de pollution » de l’Agence nationale de l’environnement, ce qui suggère un danger potentiel pour quiconque se baigne.

Le conseil du district de North Norfolk était en alerte « en attente de nouvelles directives » du chien de garde quant au moment où il pourrait retirer les drapeaux rouges.

Un porte-parole du conseil a suggéré que le risque potentiel était « différent d’une alerte de débordement contrôlé », a rapporté l’Eastern Daily Press.

L’avertissement d’été intervient au milieu des inquiétudes à l’échelle nationale concernant le rejet de vastes volumes d’eaux usées brutes dans les voies navigables du Royaume-Uni, y compris non seulement la mer mais aussi les rivières.

L’Agence pour l’environnement a déclaré à propos des drapeaux rouges de Norfolk: « Ces prévisions sont basées sur les précipitations, les vents et les marées et alertent les gens lorsque la qualité de l’eau peut être mauvaise. »

Des drapeaux similaires ont été hissés sur la plage voisine de Mundesley pendant une seule journée le mois dernier, mais ceux de Wells-next-the-Sea sont en place depuis mercredi.

Et les craintes pour la santé surviennent en plein milieu de la semaine annuelle du carnaval de la station.

Steffan Aquarone, candidat parlementaire potentiel des libéraux démocrates pour North Norfolk, a déclaré qu’il était « dégoûté et consterné » qu’une autre plage locale ait été signalée pour des problèmes de qualité de l’eau.

Mais Holkham Estate, propriétaire de la plage de Wells-next-the-Sea, a insisté sur le fait que l’alerte au drapeau rouge n’était « pas liée aux eaux usées brutes ».

Un porte-parole a déclaré: « La bactérie de Wells est naturelle et liée aux marais salants et au » lavage « des excréments d’oiseaux / d’animaux. »

Plus tôt cet été, les résidents ont fait craindre que les charmes de Wells-next-the-Sea soient menacés par des hordes de maisons neuves.

Il y a également eu des plaintes concernant un afflux d’acheteurs de résidences secondaires et de locations de vacances.

L’Agence pour l’environnement a également émis cette semaine des avertissements similaires pour rester hors de la mer sur une autre plage touristique très fréquentée – cette fois à Viking Bay à Broadstairs, dans le Kent.

Les responsables ont déclaré qu’il y avait des niveaux élevés de bactéries – potentiellement liés au temps orageux qui a frappé le littoral ces derniers jours.

Les amateurs de plage étaient auparavant invités à rester dehors en juin, lorsque les systèmes d’égouts de Southern Water ont été délibérément déversés dans la mer pour empêcher les maisons et les entreprises d’être inondées à la place.

Des avertissements sanitaires urgents ont été émis sur 54 plages à travers le Royaume-Uni le mois dernier en raison de la pollution des eaux usées.

Les visiteurs de Blackpool, l’une des principales stations balnéaires de Grande-Bretagne, ont également été avertis en juin par l’Agence pour l’environnement de ne pas nager dans la mer après un déversement d’eaux usées.

Pendant ce temps, les parents des stations balnéaires polluées disent qu’ils refusent de laisser leurs enfants nager dans l’eau – malgré les touristes qui affluent toujours et donnent des critiques élogieuses.

Des familles ont tiré la sonnette d’alarme sur la côte du Yorkshire dans des villes touristiques populaires telles que Bridlington, Filey, Scarborough et Whitby.

Quelque 1 504 déversements d’eaux usées ont touché les plages Pavillon bleu en Angleterre l’année dernière, bien qu’elles aient été récompensées pour leur sécurité et leur propreté.

La plus touchée a été la plage de Blackpool Sands, selon les chiffres de l’Agence pour l’environnement – avec 65 rejets d’eaux usées par South West Water d’une durée de 1 014 heures.

Une autre plage du Devon, Meadfoot, a connu 79 déversements d’eaux usées d’une durée de 946 heures – tandis que Brighton Beach a enregistré 107 heures de rejets d’eaux usées, ce qui s’est produit 45 fois l’an dernier.

Des plaintes ont également été soulevées au sujet des fuites d’eaux usées dans les cours d’eau tels que le village de Cumbrie de Cark’s River Eea.

La plage de Gorleston, entre Great Yarmouth dans le Norfolk et Lowestoft dans le Suffolk, est également préoccupante.

Thames Water a récemment été condamné à une amende de plusieurs millions de livres pour avoir pollué des rivières.

La société a été facturée 3,3 millions de livres sterling après que des millions de litres d’eaux usées non diluées ont été autorisées à s’écouler dans deux rivières en octobre 2017 – le Gatwick Stream et la rivière Mole entre Crawley dans le West Sussex et Horley dans le Surrey.