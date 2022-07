Avertissement de vacances britannique après une augmentation des cas de pointes d’aiguilles dans les boîtes de nuit d’horreur – alors que les flics britanniques ont appelé pour aider

Les VACANCIERS ont été avertis de rester vigilants au milieu d’une augmentation des cas de piqûres d’aiguilles d’horreur dans les boîtes de nuit espagnoles.

Des flics britanniques ont été appelés pour aider à lutter contre cette tendance inquiétante après qu’une série de femmes ont signalé des incidents similaires à travers le Royaume-Uni l’année dernière.

Une chaîne de clubbers espagnols affirme avoir été piquée d’une aiguille dans le hotspot touristique Crédit : AFP

DJ Neska a révélé qu’elle et un copain étaient également victimes de l’épidémie inquiétante Crédit : Instagram

Les flics de Catalogne enquêtent actuellement sur au moins cinq réclamations de clubbers qui prétendent avoir été piquées lors de soirées.

Les incidents inquiétants auraient eu lieu dans plusieurs points chauds touristiques de la région.

Un certain nombre de fêtards ont affirmé avoir été piqués avec une substance inconnue qui les a ensuite rendus somnolents.

La musicienne barcelonaise DJ Neska a révélé qu’elle et un copain avaient été victimes de la supposée épidémie de pic alors qu’ils faisaient la fête dans la capitale.

Elle a averti les femmes : “Les filles, hier soir, mon amie et moi avons été piquées dans un club à Barcelone.

“J’ai été piqué au bras et mon ami à la jambe. Nous sommes allés au bar chercher de l’aide quand nous avons senti l’aiguille pénétrer.”

La police régionale aurait tenté de la contacter pour voir si elle souhaitait déposer une plainte officielle.

Les allégations concernant DJ Neska surviennent alors que les enquêteurs enquêtent sur les affirmations de cinq autres amateurs de club.

L’un des cas concernerait une femme qui prétend avoir été piquée avec une aiguille dans la station balnéaire de Lloret de Mar.

Elle aurait été en soirée à St Trop lorsqu’elle a senti un objet pointu perforer son bras, avant de s’endormir peu de temps après.

Les flics de Catalogne ont confirmé qu’ils enquêtaient sur cinq cas et qu’ils étaient en contact avec la police britannique et française via Interpol pour “partager des informations”.

La porte-parole de la force, Monserrat Escude, a déclaré qu’il était vital pour toute victime potentielle d’aller à l’hôpital et de savoir si on lui avait injecté une drogue.

Elle a déclaré que les officiers attendaient toujours les résultats des tests des cinq victimes présumées, admettant que les réclamations en hausse provoquaient “l’inquiétude et l’inquiétude” des fêtards.

Cela survient après que le Royaume-Uni a été secoué par un nombre troublant d’incidents de pointe présumés.

ÉPIDÉMIE EUROPÉENNE

Les forces de police à travers le pays ont enregistré au moins 2 436 cas entre 2017 et 2021 – dont 839 au cours de la seule année dernière.

Plus tôt ce mois-ci, il est apparu que les étudiants universitaires de première année au Royaume-Uni seraient avertis du risque de pics d’aiguille dans les boîtes de nuit grâce à une nouvelle campagne publicitaire gouvernementale.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il envisageait de lancer la campagne au début de la nouvelle année universitaire en septembre.

Le nombre d’étudiants déclarant avoir été dopés avec des aiguilles a augmenté à peu près à la même époque l’année dernière, au début de la première semaine.

Joaquim Boadas, avocat et secrétaire général de la Fédération catalane des restaurants et de la vie nocturne appelée FECASARM, a déclaré au journal espagnol El Pais que les cas de piquage d’aiguilles dans les boîtes de nuit étaient “exceptionnels et isolés”.

Il a ajouté: “Il n’y a pas une vague d’incidents et nous ne parlons pas de quelque chose qui est une pratique généralisée, loin de là.”

Un certain nombre d’incidents avec des aiguilles ont également été signalés dans des boîtes de nuit en France et en Belgique.

Un homme et une femme ont fait deux allégations distinctes d’avoir été piquées à Ibiza la semaine dernière et ont fréquenté l’hôpital Can Misses. Les deux sont revenus négatifs aux médicaments.