Avertissement de vacances britannique alors que les touristes rôtissent à Gibraltar 35C sans EAU après un incendie dans une usine d’eau

Des MILLIERS de touristes britanniques se sont retrouvés sans eau potable alors que Gibraltar fait face à de graves pénuries d’eau – incitant des familles désespérées à se précipiter vers la frontière espagnole.

Les robinets s’assèchent au milieu d’une vague de chaleur de 35 ° C après qu’un incendie a endommagé un tuyau essentiel au pompage de l’eau douce vers les maisons de Gibraltar, ont déclaré les sociétés de services publics AquaGib et GibElec.

Les habitants de Gibraltar sont passés en “mode panique” hier alors qu’ils achetaient de l’eau en bouteille Crédit : Speak Free 2

Les étagères d’eau en bouteille de Morrisons à Gibraltar sont restées vides aujourd’hui Crédit : Exclusif pour The Sun

Files d’attente à la frontière entre Gibraltar et l’Espagne à 22h16 le 28 juillet Crédit : Frontières et garde-côtes de Gibraltar

L’achat de panique a dépouillé les étagères des supermarchés de l’eau en bouteille, ne laissant aux Britanniques et aux habitants d’autre choix que de traverser la frontière espagnole pour acheter de l’eau.

Victoria Taylor, 28 ans, qui est à Gibraltar pour rendre visite à sa belle-famille, a déclaré au Sun : “Je suis arrivée la nuit dernière et il y avait déjà des rumeurs à Gatwick avant notre embarquement selon lesquelles Gibraltar était à court d’eau.”

La mère, qui séjourne dans la résidence familiale pour l’été avec son mari et ses trois fils de 11, 7 et 5 ans, affirme que des habitants désespérés ont été empêchés d’entrer en Espagne.

Elle a déclaré: “J’étais à l’aéroport, qui se trouve juste à côté de la file d’attente à la frontière.

“Il y avait beaucoup de bips et c’était le pandémonium.

“Les Gibraltariens étaient refoulés à la frontière alors qu’ils se rendaient en Espagne pour acheter de l’eau en bouteille.

“Ils sont habitués aux hostilités à la frontière, surtout après le Brexit, mais les Espagnols ne sont pas humanitaires – ils n’autorisent pas l’arrivée de produits frais à Gibraltar, et encore moins d’eau.”

Ses affirmations font suite à des informations selon lesquelles les gardes-frontières espagnols ont resserré leurs contrôles sur les personnes quittant le territoire britannique d’outre-mer.

Ministre en chef Fabian Picardo a dit il savait que de telles mesures étaient appliquées à la frontière.

Alors que les beaux-parents de Victoria “avaient la responsabilité” d’acheter trois grands barils d’eau en bouteille, Victoria a déclaré qu’il n’y avait pas d’eau disponible lorsqu’elle est allée en acheter vendredi matin.

“C’était une ambiance sombre chez les Morrisons – nous savons que les gens sont entrés en mode panique hier et ont acheté des chariots entiers d’eau en bouteille”, a déclaré Victoria, de Great Dunmow, Essex, au Sun.

Les supermarchés Morrisons, Coviran et Eroski ont déclaré qu’ils avaient pris des dispositions pour que d’autres stocks soient livrés et qu’ils recevraient plus de stock aujourd’hui, Nouvelles GBC signalé.

“La résidence familiale est dans le quartier sud, donc nous avons encore un petit filet d’eau au robinet, mais la plupart des quartiers n’en ont pas du tout.

“Bien sûr, c’est l’été, et nous nous attendons à une vague de chaleur de 35 à 40 degrés la semaine prochaine – et avec quatre adultes et trois enfants sur place, je ne sais pas ce qui va se passer.

“Nous sommes surtout inquiets pour les personnes vulnérables et les enfants. Nous ne savons pas quel est le plan de secours.”

Victoria et sa famille n’ont pas pu se doucher depuis jeudi, ce qui, selon elle, est difficile au milieu de la canicule.

Natasha Goody, une autre résidente du district sud, a confirmé qu’elle n’avait pas eu d’eau du robinet depuis 15 heures jeudi.

Picardo, qui est en congé annuel aux États-Unis, a déclaré que le ministre en chef par intérim Joseph Garcia “préside les réunions d’urgence de toutes les agences concernées”.

“Nous allons résoudre ce problème et travailler pour éviter qu’il ne se reproduise”, a déclaré Picardo.

Le gouvernement de Gibraltar a également émis des conseils de santé publique aux parents et tuteurs d’enfants de moins de 12 mois.

AquaGib a déclaré que l’incendie qui a brûlé à l’intérieur du tunnel Powers Drive de Gibraltar pendant plusieurs jours a entraîné d’importantes chutes de pierres à l’intérieur du tunnel qui ont été découvertes jeudi après-midi.

Cela a entraîné des dommages aux infrastructures d’AquaGib et de GibElec, respectivement les compagnies d’eau et d’électricité du territoire.

AquaGib travaille avec le service d’incendie et de sauvetage de Gibraltar qui fournit un accès sécurisé pour enquêter et évaluer tout dommage potentiel à sa tuyauterie.

AquaGib a confirmé que son usine n’était pas opérationnelle depuis mardi et que des travaux sont en cours pour rétablir les opérations normales.

« Cette possibilité [the damage to the infrastructure] avait été considéré comme un risque et une telle planification a été mise en place au cours des deux derniers jours afin de protéger autant que possible l’approvisionnement en eau”, a déclaré AquaGib dans un communiqué de presse.

La société de services publics a déclaré qu’elle estime qu’il pourrait s’écouler jusqu’à cinq jours avant que la production normale d’eau puisse reprendre. L’étendue des dégâts causés par l’incendie et les chutes de pierres n’est pas encore connue.

AquaGib Gibraltar a écrit: “Veuillez noter que notre équipe livrera deux bouteilles d’eau par personne aux endroits suivants dans la prochaine heure : Westside Area by the Montagu Gardens Gate ; Evacuation Roundabout by Netgear ; Beachview Terraces.”

Le Sun a demandé des commentaires à l’ambassade britannique à Madrid, aux gardes-frontières britanniques ainsi qu’aux gardes-frontières espagnols.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, quant à lui, a déclaré au Sun qu’il n’avait aucune compétence sur les affaires intérieures liées à la gestion des frontières ou sur son personnel déployé sur celles-ci.

Un porte-parole du ministère espagnol de l’Intérieur a déclaré au Sun : “La situation à la frontière de Gibraltar n’a pas changé, et nous ne savons pas si les événements que vous décrivez ont eu lieu”.

L’incendie qui brûle à l’intérieur du tunnel Powers Drive de Gibraltar depuis plusieurs jours a entraîné d’importantes chutes de pierres à l’intérieur du tunnel Crédit : RGP

Des travaux sont en place pour rétablir le fonctionnement normal de l’usine dès que le courant sera rétabli Crédit : RGP

Le service d’incendie et de sauvetage de Gibraltar lutte contre l’incendie et fournit un accès sûr pour enquêter et évaluer tout dommage potentiel à la tuyauterie d’AquaGib Crédit : RGP