Les vacanciers BRITANNIQUES ont été avertis d’une vague de chaleur « d’alerte rouge » alors que les températures devraient atteindre 41 ° C dans les îles Canaries.

Le scorcher dans le hotspot populaire devrait culminer jeudi alors qu’un avertissement rouge sera en place pour certaines parties de Gran Canaria.

Un avertissement rouge sera en place aux îles Canaries demain Crédit : Alamy

Les températures devraient monter à 41°C à Gran Canaria Crédit : Twitter

Une carte d’AEMET montre que des températures torrides devraient frapper Fuerteventura, Lanzarote et Santa Cruz de la Palma, de couleur rose foncé.

Mais le plus élevé sera enregistré à Gran Canaria comme indiqué en violet, ce qui signifie que le mercure dépassera 40C.

La vague de chaleur dans la région, la deuxième au cours des deux dernières semaines, a incité les autorités locales à déclarer l’état d’alerte maximale.

La flambée des températures a conduit l’agence météorologique espagnole AEMET à activer une alerte orange qui sera portée à une alerte rouge jeudi.

L’avertissement orange d’aujourd’hui couvre la moitié sud de Gran Canaria et toute l’île de Tenerife jusqu’à 20 heures.

Mais jeudi, le mercure devrait monter encore plus en flèche, les prévisions prédisant qu’il atteindra un point d’ébullition de 41 ° C à Gran Canaria.

Les températures les plus élevées seront enregistrées dans la Grande Canarie, y compris les villes de Tasarte, Tunte et Mogan.

L’avertissement rouge devrait rester en place jusqu’à samedi dans certaines régions, dont San Bartolomé de Tirajana et Santa Lucía de Tirajana.

L’alerte entre en vigueur conformément au Plan d’urgence spécifique des îles Canaries pour les risques de phénomènes.

La Direction générale de la sécurité et des urgences a déclaré l’état d’alerte en raison des températures élevées pour les incendies de forêt à travers l’île et a exhorté les habitants à être prudents en leur rappelant qu’il est interdit d’allumer un feu dans tout type d’espace ouvert.

Le ministère de la Santé a publié un bulletin contenant des conseils sur la façon de se protéger du temps chaud, incitant les gens à rester hydratés, à rester à l’écart du soleil et à réduire leur activité physique pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Un avertissement orange (risque important) sera en place pour Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife et La Palma où les températures ne descendront pas en dessous de 38C.

Un avertissement jaune sera en vigueur dans le reste des îles Canaries car les températures devraient commencer à baisser au cours du week-end.

Le 41C de jeudi serait encore nettement inférieur au record de 46,5C de Gran Canaria le 30 juillet 2007 – qui était une année El Niño, faisant grimper les températures mondiales.

Plus tôt ce mois-ci, les vacanciers ont été avertis d’une autre vague de chaleur en Espagne, cette fois dans des stations balnéaires populaires telles que Benidorm et les îles de Majorque, Minorque et Ibiza,

L’agence météorologique espagnole AEMET a émis une « alerte de chaleur de niveau 1 » alors que les températures à travers l’Espagne atteignaient des sommets de 42°C.

Il semble qu’une vague de chaleur soit arrivée en Méditerranée, car ceux qui se dirigent vers la Grèce ont été avertis hier que les températures atteindraient 45°C cette semaine dans certaines régions.

La première vague de chaleur du été devrait durer une dizaine de jours avec des températures atteignant en moyenne 42°C à 43°C à travers le pays.

Les experts météorologiques ont déclaré 2023 une année El Niño – un phénomène naturel qui se produit de manière cyclique et provoque des fluctuations du climat mondial.

L’Organisation météorologique mondiale de l’ONU a déclaré que cela augmenterait les températures dans le monde et que l’effet devrait se poursuivre pendant le reste de l’année.