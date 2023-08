Avertissement de vacances après un nouveau feu de forêt grec près d’Athènes tue un tandis que la plage est évacuée et des avions bombardiers d’eau se sont brouillés

Les PLAGES en Grèce sont évacuées après qu’une nouvelle vague d’incendies de forêt a éclaté près d’Athènes alors que des avions bombardiers d’eau ont été dépêchés pour lutter contre l’incendie.

Le dernier brasier a éclaté ce matin à Béotie, dans le centre de la Grèce, à environ 100 km au nord de la capitale, et a fait un mort.

Les pompiers combattent les flammes à travers la Grèce pour la deuxième fois cet été Crédit : EPA

Les équipes des pompiers et les habitants s’efforcent de lutter contre l’incendie de Viotia qui s’est déclaré ce matin Crédit : EPA

Un avertissement de risque d’incendie extrême est en place pour certaines parties du sud de la Grèce Crédit : EPA

Les responsables ont déclaré que la victime était un berger de 80 ans qui a couru en essayant de sauver son bétail mais a été retrouvé mort dans son enclos à moutons.

Un responsable des pompiers a déclaré qu’une soixantaine de pompiers assistés de quatre avions bombardiers d’eau travaillaient pour éteindre les flammes.

Deux colonies de la région ont été évacuées tandis que les habitants d’une plage ont également été invités à fuir la région.

Le maire de Thèbes, Giorgos Anastasiou, a déclaré aux médias officiels que l’incendie n’est qu’à un demi-mille des habitations et que les vents violents le rendent difficile à contenir.

« Des hélicoptères ainsi qu’une forte force terrestre de volontaires et de résidents locaux et des machines qui ont été mises à disposition, tentent d’éteindre le feu. C’est trop difficile », a-t-il déclaré.

Les garde-côtes ont mis en attente deux patrouilleurs et plusieurs bateaux de pêche et navires privés au cas où une évacuation par voie maritime serait nécessaire.

Les pompiers continuent de lutter contre les flammes à travers le pays alors que les autorités ont émis un avertissement urgent d’un risque d’incendie « extrême » autour d’Athènes et d’autres parties du sud de la Grèce.

Un autre incendie s’est déclaré sur l’île d’Eubée, où 42 pompiers avaient été déployés appuyés par quatre avions.

La deuxième plus grande île de Grèce a déjà été ravagée par des incendies de forêt en 2021, qui ont détruit 50 000 hectares de forêt.

L’incendie catastrophique qui a duré plus d’une semaine a été l’un des pires incendies de l’histoire du pays, qui a brûlé la terre et envoyé les habitants et les touristes fuir vers la mer pour se mettre en sécurité.

Les incendies se sont également poursuivis pendant un troisième jour dans le nord-est de la Grèce près de la ville portuaire d’Alexandroupolis alors que des vents violents ont ravivé les flammes à travers les forêts et les terres agricoles.

Sept pompiers et un volontaire ont dû être transportés à l’hôpital avec des blessures, car les responsables ont déclaré qu’il « pleuvait des cendres » dans le centre-ville, exhortant les habitants à garder leurs portes et fenêtres fermées.

Quelque 13 villages ont été évacués jusqu’à présent alors que les équipes des pompiers se battent pour éteindre l’incendie près du parc national de Dadia qui a été ravagé par des incendies de forêt l’année dernière.

Plus de 200 pompiers, assistés de 16 avions largueurs d’eau et sept hélicoptères, des volontaires et des forces armées luttaient contre l’incendie, a déclaré le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis.

Les conditions très chaudes et sèches qui augmentent le risque d’incendie persisteront jusqu’à vendredi, selon les météorologues.

« Le système (de lutte contre les incendies) est en alerte, et nous devons l’être aussi. Le risque d’incendies de forêt reste élevé », a déclaré Marinakis.

Le mois dernier, l’île grecque de Rhodes a déclaré l’état d’urgence après avoir été engloutie par les flammes, forçant l’évacuation de 20 000 personnes.

Alors que deux pilotes de l’armée de l’air sont morts lorsque leur avion de lutte contre les incendies a coupé un arbre et s’est écrasé alors qu’il luttait contre un incendie de forêt à Evia.

L’enfer de Béotie a fait un mort Crédit : EPA