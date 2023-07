Avertissement de vacances alors que les touristes risquent des amendes pour avoir pris des cailloux sur les plages et porté des talons hauts dans le hotspot britannique

Les vacanciers BRITANNIQUES ont été avertis qu’ils pourraient faire face à de lourdes amendes pour des activités apparemment innocentes en Grèce cet été.

Les touristes doivent faire attention à quelques-unes des règles étranges du pays, qui interdisent de porter des talons hauts dans certaines régions ou de ramasser des cailloux sur la plage.

Les talons hauts ne sont autorisés dans aucun des monuments historiques du pays Crédit : Alamy

Il y a aussi une grosse amende pour toute personne surprise en train de retirer des cailloux d’une plage supérieure Crédit : Alamy

Ceux qui espèrent visiter les merveilles de la Grèce ou assister à des concerts et des spectacles sur les sites antiques devront faire attention à leur tenue vestimentaire.

Les touristes britanniques sont avertis que le port d’une paire de talons hauts sur l’un des monuments historiques du pays pourrait entraîner une lourde amende, selon Parkdean Resorts.

Depuis 2009, il est illégal de porter des chaussures qui pourraient rayer après les craintes des archéologues que les talons ne perturbent ou n’endommagent les vieilles pierres.

Il s’agit notamment de l’Acropole, de l’Odéon d’Hérode Atticus à Athènes et du théâtre d’Epidaure dans la région du Péloponnèse.

Pendant ce temps, ceux qui se dirigent vers la plage doivent s’assurer de ne rien emporter chez eux qui ne leur appartient pas, y compris la plage elle-même.

À Lalaria Beach à Skiathos, il est illégal pour vous de rapporter des cailloux de la plage et quiconque le ferait pourrait être condamné à une amende de 771 £.

Cela survient alors que les touristes britanniques se rendant en Grèce sont avertis d’une vague de chaleur « insidieuse » en route avec le mercure qui devrait atteindre un grésillement de 45 ° C dans certaines régions.

Les prévisionnistes prédisent que la canicule devrait commencer mercredi et durer dix jours avec une moyenne de 42-43 ° C et un pic pouvant atteindre 45 ° C vendredi.

De l’autre côté de la Méditerranée, d’autres amendes étranges pourraient affecter les voyageurs britanniques et il est rappelé à ceux qui se rendent en Espagne de ne porter que des vêtements de plage sur la plage.

Sur l’île populaire de Majorque ou dans la ville de Barcelone, si vous vous promenez dans les villes en maillot de bain, bikini, maillot de bain ou même torse nu, vous pouvez être condamné à une amende comprise entre 86 £ et 171 £.

Le mois dernier, les autorités de Majorque ont également imposé de nouvelles amendes dans le but de réprimer les comportements « indésirables » sur leurs plages les plus populaires.

La dure répression est conçue pour se débarrasser des touristes tapageurs alors que le conseil veut gagner le statut convoité de drapeau bleu pour la zone autour de Colonia de Sant Jordi.

Les nouveaux règlements interdisent d’être nu et d’utiliser des haut-parleurs, des radios et des instruments de musique qui « peuvent causer une nuisance ».

Les vendeurs de rue et de plage sont également interdits, tout comme le camping sur les plages, l’allumage de feux ou l’explosion de feux d’artifice.

Bizarrement dans le hotspot britannique de Benidorm, si vous voulez construire des châteaux de sable sur la plage de Levante – vous devrez d’abord obtenir un permis ou vous pourriez être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 129 £.

Et si vous fumez, dormez ou utilisez du shampoing ou du gel douche sur la plage, vous pourriez être condamné à des centaines d’amendes supplémentaires.

Pendant ce temps, en Sardaigne, vous pourriez être condamné à une amende de 430 £ après qu’une station balnéaire italienne populaire ait mis en place de nouvelles règles d’étiquette.

Les habitants et les touristes qui se rendent sur la plage de Sant’Antioco marcheront sur des œufs après 23 nouvelles restrictions controversées, qui interdisent même de manger des glaces.

Les amateurs de plage doivent être conscients des lois spécifiques de la Grèce qui, si elles sont enfreintes, pourraient leur valoir une lourde amende Crédit : Getty