Avertissement de vacances alors que les flics du hotspot de l’île giflent les touristes avec une liste stricte de règles à l’aéroport pour freiner les mauvais comportements

Les TOURISTES de Bali ont été avertis qu’ils pourraient être giflés par une liste stricte de règles à l’aéroport pour freiner les mauvais comportements sur l’île.

Un nouveau livre de règles strictes comprendra des instructions sur la façon de s’habiller et d’agir de manière appropriée au hotspot de vacances.

Les touristes arrivant à Bali recevront une liste de règles strictes sur la façon de se comporter Crédit : Alamy

Un mannequin russe s’est mis dans l’eau chaude après avoir posé nue sous un arbre sacré Crédit : ViralPress

Les visiteurs occidentaux recevront le document après qu’Anggiat Napitupulu, chef du bureau régional du ministère du droit et des droits de l’homme de Bali, ait annoncé les plans d’un « bon guide touristique ».

La carte « à faire et à ne pas faire » sera remise à l’immigration lorsque les touristes atterriront à l’aéroport avant de commencer leur visite.

« Il faut savoir que tous les étrangers ne savent pas quelles choses sont autorisées et non autorisées à Bali », a déclaré Napitupulu au Bali Sun.

« Nous espérons accélérer l’achèvement du guide ou du livre d’orientation. »

Cela survient après que plusieurs visiteurs de la destination de vacances populaire ont été critiqués pour avoir enfreint les règles – dont certains touristes ignoraient l’existence.

L’année dernière, un influenceur de yoga russe a suscité l’indignation après avoir posé complètement nu pour une photo sous un arbre sacré à Bali.

La star d’Instagram, Alina, a partagé des photos d’elle poussant ses seins contre l’arbre en Indonésie et encourt jusqu’à six ans de prison et une amende de 55 000 £ pour l’acte.

Un entrepreneur balinais a déclaré que la beauté russe avait posé nue devant l’arbre à écorce de papier pleureur vieux de 700 ans, connu sous le nom de kayu putih, et qu’elle aurait pu être emprisonnée en vertu des lois locales sur la pornographie.

Un autre touriste russe a également été critiqué par un politicien balinais après avoir pris une photo à moitié nue sur une montagne.

Yuri avait mis en ligne le cliché qui le montrait nu de la taille aux pieds.

Il avait pris une photo nue sur le mont Agung, un volcan qui est aussi le point culminant de Bali.

Bien que cela puisse sembler une blague, les balinais hindous croient qu’il représente le dieu Shiva et est considéré comme irrespectueux.

Les touristes qui veulent faire de la randonnée ou visiter la montagne doivent obtenir un permis.

La photo a été rapidement supprimée par Yuri qui a posté une vidéo d’excuses sur Instragram à sa place.

Et en 2019, l’agence indonésienne de gestion des catastrophes a attaqué deux routards imprudents qui ont suspendu leurs jambes au bord d’un volcan actif qui a éclaté quelques jours auparavant.

Les deux touristes téméraires avaient ignoré une zone d’exclusion de trois milles bien signée pour gravir le célèbre mont Agung de Bali.

Le patron de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho, s’est rendu sur Twitter pour partager une vidéo du couple assis au bord du cratère mortel.

« Même si toute activité est déjà interdite dans un rayon de quatre kilomètres du cratère, il y a encore des touristes et des guides touristiques qui sont imprudents et se rendent au cratère », a-t-il écrit.

Le gouvernement de Bali et l’Office du tourisme ont discuté à plusieurs reprises de la carte des choses à faire et à ne pas faire, mais le plan est maintenant dans son processus final de finalisation, selon le Bali Times.

L’annonce intervient après que le président de l’Office du tourisme de Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, a annoncé des plans pour une campagne d’affichage éducative.

Des dizaines de grands panneaux d’affichage doivent être installés à un certain nombre de points à Bali, et seront réalisés en anglais, russe et hindi.

Parallèlement à cela, les nouvelles cartes mettront également en évidence les règles de circulation de l’île, ce qui peut être particulièrement utile aux touristes qui aiment se promener sur l’île en cyclomoteur.

Mais le mois dernier, le point chaud des vacances a introduit de nouvelles règles strictes pour les Britanniques qui optent pour les cyclomoteurs pour se déplacer.

Le gouverneur Wayan Koster a déclaré : « [Tourists] sont désordonnés et ils se conduisent mal.

« Toi [should] ne pas errer sur l’île à moto, sans chemise ni vêtements, sans casque, et même sans permis. »

Plus de 170 touristes ont enfreint les règles de fin février à début mars, selon les rapports de la police locale.

L’interdiction devrait être appliquée plus tard cette année, mais comment et quand reste à confirmer.

Un randonneur a balancé ses jambes au-dessus du bord d’un volcan actif Crédit : twitter

Il est interdit aux touristes de louer des motos à Bali en raison des vacanciers qui enfreignent les règles Crédit : Alamy