Avertissement de vacances alors que les capitales des attaques de requins sont révélées avec des bêtes de 15 pieds repérées rôdant dans la Méditerranée

Les BRITS ont été avertis d’être vigilants en vacances cet été, après une augmentation des attaques de requins en Méditerranée.

La surpêche et un retour du nombre de touristes après deux ans de pandémie de Covid pourraient voir des requins entrer dans des eaux toujours plus proches des humains dans plusieurs points chauds de vacances.

Bien que heureusement rares, les attaques de requins peuvent se produire en Méditerranée et dans certains points chauds des vacances britanniques

Cela vient après que le requin le plus rapide du monde, une bête de 15 pieds, a été repéré au large des côtes espagnoles.

À ce jour, 51 espèces de requins ont été recensées en mer Méditerranée, dont le grand requin blanc mortel.

Les grands blancs de la Méditerranée peuvent atteindre jusqu’à 6,6 m de long, selon les spécimens trouvés jusqu’à présent.

La plupart des scientifiques pensent que les rencontres homme-requin en Méditerranée deviendront plus fréquentes à mesure que les eaux plus profondes où ils vivent sont de plus en plus surexploitées.

Cependant, le nombre de requins devrait globalement baisser en raison de la destruction de leurs habitats et des flottes de pêche industrielle.

En effet, cela signifie que les requins vont probablement devenir plus rares dans l’ensemble, mais les interactions homme-requin vont potentiellement augmenter en fréquence et en danger.

Certaines zones de la Méditerranée sont connues depuis longtemps pour abriter des requins.

Les requins reproducteurs sont connus pour habiter le détroit de Sicile, en raison des grandes populations de thon dans les eaux.

Des requins ont été trouvés à travers la Méditerranée, de l’Espagne à l’Égypte, avec des dizaines d’attaques enregistrées au cours des 20 dernières années.

Depuis 2000, l’Égypte a connu le plus d’attaques de tous les pays de la région, avec 20 enregistrées, dont quatre mortelles.

L’Espagne a connu le deuxième plus grand nombre d’attaques de requins avec 12 enregistrées au cours de la même période, bien que toutes les victimes aient vécu.

En dehors de l’Égypte, trois attaques mortelles de requins ont été enregistrées en Méditerranée depuis le début du millénaire, deux en Italie et une à Chypre.

S’adressant à The Sun Online, l’expert en requins Alessandro De Maddalena a déclaré: “L’augmentation des observations est due à trois facteurs, l’augmentation de la population humaine, le fait que n’importe qui aujourd’hui peut photographier ou filmer tout ce qu’il voit à tout moment grâce à la propagation de smartphones et autres appareils, et l’avènement des médias sociaux à travers lesquels ces images atteignent un public mondial.”

Nous commençons à voir des endroits où les requins apparaissent régulièrement, comme Israël Yannis Papastamatiou

L’expert Yannis Papastamatiou, professeur agrégé à l’Université internationale de Floride, interrogé sur l’augmentation supposée des observations de requins en Méditerranée, a déclaré à The Sun Online : “Je pense qu’il est trop tôt pour le dire.

“Il n’est pas courant de voir des requins près du rivage, mais voir trois animaux ne signifie pas qu’il y a une augmentation de la population de requins !

“Nous aurions besoin de voir ces observations se poursuivre sur de plus longues périodes avant de pouvoir dire qu’il y a plus de requins.”

Alessandro, professeur adjoint de zoologie des vertébrés à l’Université de Milano-Bicocca, chercheur sur les requins et auteur de Mediterranean Great White Sharks: A Comprehensive Study a poursuivi : “La surpêche des requins et de leurs proies est la raison pour laquelle, au cours des 50 dernières années, il y a eu une diminution progressive et alarmante du nombre de requins.”

Yannis a ajouté : « La Méditerranée a historiquement surpêché les requins et, en général, les effectifs sont assez faibles.

“Cependant, nous commençons à voir des endroits où les requins apparaissent régulièrement, comme Israël.

“Dans l’ensemble, toutes les preuves suggèrent toujours un nombre très faible de requins.”

La Méditerranée est la mer la plus pauvre en ressources humaines du monde, avec près des deux tiers de ses stocks de poissons surexploités, selon un rapport commandé par l’ONU en 2018.

Les grands blancs en particulier sont connus pour cibler les zones à forte concentration de phoques et d’otaries, mais ils peuvent être plus opportunistes.

Yannis a poursuivi : “Le risque d’être mordu par un requin est extrêmement faible et surtout en Méditerranée car la taille des populations de requins est faible.

“Bien sûr, ce n’est jamais une chance zéro ! Ce n’est pas une bonne idée de saigner dans l’eau, mais avoir des poissons qui saignent – et en particulier des poissons blessés qui se débattent – sera plus attractif, comme la chasse sous-marine.

“D’autres choses que vous pouvez faire sont d’éviter les eaux après de fortes tempêtes, d’éviter de nager à l’aube ou au crépuscule et d’éviter de nager près de l’embouchure des rivières.

“Soyez observateur. La plupart des eaux des plages populaires sont très claires, donc s’il y a un requin qui approche, quelqu’un le verra.

“Lorsque vous nagez, nagez avec au moins une autre personne – c’est une bonne idée pour la sécurité générale.”

Tracer des nombres précis de requins dans la Méditerranée est notoirement délicat, avec des cartes d’observations et d’attaques de requins juste une façon de construire une image.

Comme l’a dit Alessandro : “Généralement, les requins, comme la plupart des animaux sauvages, préfèrent garder leurs distances avec les humains.

“La plupart des plongeurs qui plongent régulièrement dans les eaux méditerranéennes n’ont jamais rencontré un seul requin.

“Par conséquent, chaque rencontre avec un requin dans la région doit être considérée comme un événement positif, et non comme quelque chose à craindre.”