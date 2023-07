Avertissement de vacances alors que la plage d’Ibiza est fermée après une découverte dégoûtante alors que les Britanniques ont averti de rester à l’écart

Les VACANCIERS se voient refuser une plage insulaire préférée – à la suite d’une découverte qui fait grimacer.

On a dit aux visiteurs d’éviter la Playa Es Pinet d’Ibiza, après que l’eau de la crique contenait des matières fécales.

La « contamination fécale » a vu la baignade interdite sur cette plage espagnole animée Crédit : discoveryibiza.com

Selon les médias locaux, la quantité de matériaux peu recommandables dans la mer environnante de la plage « a dépassé » les niveaux de sécurité approuvés.

Et le littoral contaminé présentait même un risque d’E. Coli et de bactéries intestinales Enterococcus, a déclaré le ministère local de l’Environnement.

E. Coli est un type de bactérie qui peut provoquer une intoxication alimentaire et même une infection grave.

Alors que les bactéries Enterococcus peuvent provoquer de la fièvre, des maux de tête, des vomissements et d’autres symptômes désagréables.

La plage infectée, à Sant Josep, dans le sud-ouest de l’île espagnole, éloigne désormais les baigneurs avec un drapeau rouge tandis que d’autres tests sur l’eau sont effectués.

L’incident peu attrayant fait suite à la fermeture d’une autre plage espagnole populaire, dans la ville portuaire d’Alicante, le mois dernier – après la découverte de bactéries « d’origine fécale ».

Dans un communiqué, la mairie de Sant Josep a assuré aux visiteurs qu’elle effectuait des contrôles de qualité hebdomadaires sur l’eau d’Es Pinet.

La note ajoute : « D’ici 48 heures, les données du deuxième échantillon seront connues, mais pour l’instant la plage est fermée à la baignade. »

La dernière fermeture de plage fait suite à une série d’avertissements de vacances, alors qu’une vague de chaleur cuit une grande partie de l’Europe.

Les responsables français de la santé ont dit cette semaine aux amateurs de plage de se méfier d’une algue toxique qui casse les poumons, qui a augmenté en flèche par temps chaud.

Les autorités ont sonné l’alarme sur la menace rampante lorsqu’elles ont signalé une épidémie d’algues à Biarritz, dans le sud-ouest de la France.

Et l’Agence nationale de sécurité sanitaire du pays a déclaré que les nageurs, les surfeurs et les autres utilisateurs de la plage avaient signalé des nausées, de la fatigue et des yeux infectés.

Pendant ce temps, des experts de toute l’Europe ont dit aux vacanciers d’éviter l’alcool et de rester hydratés dans la chaleur de plus de 40 ° C.

Mais de nombreux Britanniques de Benidorm se sont montrés réticents à tenir compte de l’avertissement – ​​avec des clichés récents montrant des fêtards passant leurs journées remplies de cocktails dans la ville espagnole de la fête.