Avertissement de vacances alors que des vidéos dramatiques montrent des gousses d’orques déchaînées attaquant et essayant de chavirer des bateaux dans les points chauds britanniques

Les MARINS des lieux de vacances britanniques populaires ont été avertis de rester au port la nuit après que des vidéos choquantes aient montré des orques déchaînées essayant de faire chavirer des bateaux.

Il y a eu de plus en plus de signalements d’épaulards attaquant des bateaux au large des côtes espagnoles et portugaises.

Il y a eu une augmentation significative des attaques d’orques contre des bateaux autour de l’Espagne et du Portugal 1 crédit

236 interactions avec les orques ont été signalées au cours des deux dernières années, allant des animaux massifs s’approchant des bateaux jusqu’à les attaquer.

Les créatures sont régulièrement aperçues dans la région alors qu’elles migrent pour se nourrir de thon vivant autour du détroit de Gibraltar.

Cependant, les attaques de bateaux sont inhabituelles et elles attaquent rarement les humains.

Le coordinateur de l’étude des mammifères marins (CEMMA), qui étudie les mammifères marins du nord de l’Espagne, a lancé l’avertissement sur Facebook.

Le communiqué indique: “Les orques ont voyagé vers le nord en Galice, et il y a eu plusieurs interactions avec des voiliers, de jour comme de nuit.

“Nous vous recommandons donc d’être prudent dans cette zone (entre les îles Sisargas et le cap Estaca de Bares) et, si possible, de passer la nuit au port pour réduire les risques supplémentaires associés à un sauvetage et un remorquage de nuit à mer.”

Ils ont également déclaré qu’ils essaieraient de visiter les bateaux concernés et que des images ou des photos d’interactions pourraient aider leur étude du changement de comportement des orques.

L’avertissement intervient après qu’un groupe d’orques a coulé un bateau de tourisme au large des côtes portugaises au début du mois.

Les bêtes de 20 pieds ont brisé un trou dans le côté du navire, qui naviguait juste à côté de Sines, forçant les vacanciers à abandonner le navire.

L’expert marin Victor Hernandez a suggéré qu’il pourrait s’agir d ‘«attaques de vengeance» par un groupe d’orques voyous pour braconnage illégal.

Il pense que les attaques sont menées par un groupe de neuf à treize orques, dirigé par un mâle appelé Pingu.

Hernandez a déclaré: “Les marins de la région qui connaissent très bien le pod de Pingu en raison de leurs marques ont affirmé qu’ils avaient été attaqués avec des harpons en juillet.

“L’équipage du bateau de pêche illégal a probablement eu peur en les voyant s’approcher si près.”