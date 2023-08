Avertissement de vacances alors que des méduses «  monstres  » aussi grosses que des couvercles de poubelle avec une piqûre douloureuse repérées se cachent au large des plages espagnoles

UN avertissement URGENT de vacances a été émis alors que des méduses « monstres » aussi grosses que des couvercles de poubelle avec une piqûre douloureuse ont été repérées autour des plages espagnoles.

Un groupe de touristes a été stupéfait après s’être retrouvé face à face avec la bête lors d’une excursion de plongée avec tuba à Ibiza.

Un groupe de touristes s’est retrouvé face à face avec une énorme méduse « monstre » à Ibiza Crédit : SUP Ibiza

La méduse Barrel peut peser jusqu’à 35 kg Crédit : SUP Ibiza

Les méduses baril sont généralement repérées en septembre et octobre Crédit : Getty

La méga-taille de la méduse Barrel a été vue flottant dans les eaux espagnoles, laissant les voyageurs trembler de la rencontre.

Avec une tête de la taille d’un couvercle de poubelle, la gigantesque créature marine peut peser jusqu’à 35 kg, selon The Wildlife Trusts.

« Depuis dix ans que nous organisons des excursions, nous n’avons jamais vu ce type de méduses à cette période de l’année », a déclaré Sup Ibiza, la société d’excursions de paddle surf qui a récemment créé le spot de Cala Tarida.

L’instructeur a accompagné le groupe et les a encouragés à prendre des photos de l’énorme « monstre » et a souligné qu’ils avaient tendance à voir ces méduses en septembre et octobre.

La méduse Barrel – dont le nom scientifique est Rhizostoma pulmo – est l’une des plus grandes espèces de méduses de Méditerranée.

Aussi connues sous le nom d’Aguamala, ces grandes créatures peuvent atteindre jusqu’à 90 cm de diamètre et s’échouent souvent sur les plages par centaines.

Ils ont huit bras à froufrous qui contiennent leurs petits tentacules urticants et entourent des centaines de petites bouches.

Bien que leur piqûre ne soit pas connue pour causer des dommages graves, ils peuvent provoquer une sensation de brûlure sur la peau, une dermatite et des ulcères, ce qui confirme qu’il est toxique pour l’homme.

Le Wildlife Trust a conseillé à toute personne susceptible de tomber sur une méduse Barrel pendant ses vacances d’été de « ne pas la manipuler car elle peut encore piquer lorsqu’elle est morte ».

Identifier l’une de ces énormes méduses n’est pas une tâche difficile compte tenu de sa taille, mais elles sont également connues pour avoir une frange violette autour de leur tête bulbeuse translucide qui contient leurs organes sensoriels.

Cette récente observation d’Ibiza survient après que les plages d’Alicante ont été envahies par des méduses « œufs frits » le mois dernier, alors que les touristes étaient avertis de la piqûre de la créature.

Les amateurs de plage au Royaume-Uni ont également reçu un avertissement urgent après la découverte au Pays de Galles de monstrueuses méduses capables de piquer même après leur mort.

Et en mai, de rares méduses venimeuses capables d’infliger des cicatrices permanentes par leur piqûre ont été repérées s’échouant sur les plages d’Ibiza.