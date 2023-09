Avertissement de vacances alors que 13 Britanniques sont expulsés du hotspot tropical après une ligne d’assistance téléphonique permettant aux habitants de s’en prendre aux touristes tapageurs

Les VACANCES se rendant à Bali ont été avertis de faire preuve de leur meilleur comportement, car plus d’une douzaine de Britanniques ont été expulsés cette année.

Les autorités ont expulsé 13 touristes en provenance du Royaume-Uni dans le cadre d’une répression stricte contre les contrevenants qui se comportent mal.

Bali a expulsé 13 Britanniques cette année seulement alors que le pays réprime les touristes Crédit : Alamy

Les autorités veulent même empêcher les vacanciers de circuler à moto Crédit : Getty Images-Getty

Dans le but de lutter contre les mauvais comportements sur l’île indonésienne, les autorités ont même mis en place une ligne d’assistance téléphonique permettant aux habitants d’appeler pour arrêter les touristes turbulents.

Plus de 200 visiteurs indisciplinés ont été expulsés de Bali cette année seulement.

Depuis janvier, 213 voyageurs originaires de 45 pays différents ont été expulsés par les autorités au cours de leur voyage.

Outre la horde de Britanniques, 12 Australiens, 59 Russes et 14 Américains ont été expulsés jusqu’à présent.

Anggiat Napitupulu, chef du ministère indonésien du Droit et des Droits de l’Homme, a triomphalement partagé ces chiffres avec les journalistes.

Les autorités ont intensifié leur mission visant à éradiquer les comportements antisociaux et ont expulsé des personnes pour des raisons farfelues.

Cela inclut les problèmes liés aux exigences de visa et aux documents de voyage, ainsi que le manque de respect des touristes envers la culture et les traditions de Bali.

Même si l’année n’est pas encore terminée, les chiffres dépassent déjà les 188 expulsions de touristes de l’année dernière.

Le directeur général indonésien de l’immigration, Silmy Karim, a annoncé qu’il mettait en place un important groupe de travail pour lutter contre les vacanciers sauvages.

Ceux qui désobéissent aux règles strictes de Bali peuvent être condamnés à des amendes, à des sanctions de justice réparatrice et à l’expulsion.

Karim a appelé les habitants à faire leur part, affirmant que les gens devraient signaler tout mauvais comportement via une ligne d’assistance téléphonique spéciale.

Son groupe de travail applique également la taxe de séjour, qui a été instaurée pour aider l’île à préserver sa culture.

Les autorités ont également établi une série de choses à faire et à ne pas faire pour les voyageurs.

La longue liste, surnommée le « bon guide touristique », rappelle aux visiteurs de respecter le caractère sacré des lieux sacrés et des attractions religieuses tout en respectant les coutumes de la nation.

L’année dernière, un influenceur russe du yoga a suscité l’indignation après avoir posé complètement nu pour une photo sous un arbre sacré à Bali.

Les voyageurs ont été invités à s’habiller « modestement », à se comporter poliment, à respecter les lois locales et à faire appel à des guides touristiques locaux.

Les autorités ont averti les touristes qu’ils pourraient ressentir la colère du ministère de l’Immigration s’ils enfreignaient les règles du pays.

Il a été demandé aux vacanciers de ne pas jeter de déchets, d’utiliser des plastiques à usage unique, de prononcer des mots offensants et de ne pas empiéter sur les cérémonies sacrées.

Bali espère également interdire aux touristes étrangers de monter sur des motos pour parcourir l’île à toute vitesse.

Cela survient au milieu d’une vague de blessures graves et de décès sur des cyclomoteurs.

Le gouverneur Wayan Koster a déclaré plus tôt : «[Tourists] sont désordonnés et se comportent mal.

« Toi [should] Je ne peux pas me déplacer sur l’île en moto, sans chemise ni vêtements, sans casque et même sans permis. »