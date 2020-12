Arsène Wenger a averti le PSG de ne pas bouleverser son «équilibre» en signant la superstar barcelonaise Lionel Messi.

Messi, 33 ans, est fortement lié à un passage au PSG lorsque son contrat au Camp Nou expire à la fin de la saison.

Les spéculations selon lesquelles il pourrait rejoindre les géants de la Ligue 1 se sont intensifiées la semaine dernière lorsque son ancien coéquipier du Barca, Neymar, a déclaré: « Ce que je veux le plus, c’est jouer avec [Messi] encore. »

Mais aux côtés de Neymar, le PSG possède déjà une richesse de talents offensifs avec Kylian Mbappe, Angel Di Maria et Mauro Icardi.

Et Wenger s’est demandé si le PSG devrait financer un transfert pour Messi et risquer de compromettre sa stabilité financière et sur le terrain.

« Lionel Messi est l’un des deux meilleurs joueurs du monde », a déclaré Wenger Europe 1 . « Ceux qui remplaceront Cristiano Ronaldo et Messi sont déjà au PSG.

« Après ça, c’est une question d’équilibre dans le club, un équilibre technique et un équilibre financier. Pouvez-vous garder l’équilibre au PSG en faisant venir des joueurs comme Messi? Je ne suis pas sûr. »

Le PSG a déjà assuré sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions, tandis que son dernier match de phase de groupes reprendra mercredi après qu’un cas de racisme présumé a suspendu le match mardi.