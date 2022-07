Avertissement de tornade levé pour Brockville, toujours en place à Gananoque

Environnement Canada continue de suivre une ligne d’orages violents dans l’est de l’Ontario qui ont causé de graves dommages dimanche soir et pourraient avoir produit une tornade.

L’avertissement de tornade le plus récent a été émis juste avant 22 h 30 pour une bande de la région allant de Brockville, en Ontario, à Gananoque, en Ontario.

Il est survenu moins d’une heure après la levée d’un avertissement similaire pour la région du parc provincial Frontenac au nord de Kingston, en Ontario.

La tempête est capable de générer des vents de 100 km/h, a déclaré Environnement Canada dans son dernier avertissement, la qualifiant de “situation dangereuse et potentiellement mortelle”.

De la grosse grêle et des pluies intenses étaient également possibles, a ajouté l’agence.

Environnement Canada a conseillé aux gens de s’abriter à l’intérieur dans une pièce au rez-de-chaussée, loin des murs extérieurs ou des fenêtres, car les tornades ne peuvent pas être vues la nuit et peuvent frapper sans avertissement.

L’avertissement a été levé pour Brockville peu après 23 h, mais reste en place pour Gananoque et Mallorytown à proximité.

Dégâts “importants”: OPP

La puissante tempête de dimanche soir a déjà causé des dommages dans la zone autour de l’autoroute 7, près des communautés de Tweed, Madoc et Marmora, a déclaré le sergent par intérim de la Police provinciale de l’Ontario. Erin Cranton.

Il y a eu des rapports de dommages «importants» aux maisons et aux propriétés, ainsi que des arbres abattus et des poteaux électriques renversés, a déclaré Cranton à CBC Ottawa dimanche soir.

À 22 heures, aucun blessé ou décès n’avait été signalé, a déclaré Cranton.

Hydro One signalait que plus de 32 000 clients en Ontario étaient sans électricité à 23 h. dit dans un tweet ses équipages travaillaient “aussi rapidement et en toute sécurité que possible” pour rétablir le courant.