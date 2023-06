Avertissement de smog en vigueur pour Montréal

En ce qui concerne les grandes villes, Montréal a la pire qualité de l’air au monde dimanche, selon un site Web qui suit les indices de qualité de l’air (IQA) à travers le monde.

Dans le classement d’IQAir des grandes villes les plus touchées par la pollution, Montréal s’est classée première dimanche matin avec un IQA de 230, suivie de Koweït (221) et de Téhéran, en Iran (169).

Le smog est un produit des feux de forêt dans le nord du Québec, dont 80 brûlent actuellement. Les vents se sont déplacés vers le nord-est lundi soir, recouvrant de fumée certaines parties du sud du Québec.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) affirme que la qualité de l’air dans la métropole est «à haut risque» et avertit les gens de réduire leur exposition autant que possible.

« Les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire (comme l’asthme) ou d’une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur sont plus susceptibles de ressentir les effets de la fumée sur leur santé », indique l’avertissement de smog d’ECCC.

L’agence recommande également de garder les fenêtres fermées pour préserver la qualité de l’air à l’intérieur.

Le ciel de Montréal était épais de fumée le 25 juin 2023 en raison d’incendies de forêt dans le nord du Québec. (CTV News/Olivia O’Malley)

« ÇA BRÛLE À LA GORGE » : COMMENT LES MONTRÉALAIS RÉAGISSENT

Certaines personnes qui ont décidé de s’aventurer à l’extérieur dimanche ont choisi de porter un masque facial, notamment Dominic Holtappels qui a utilisé un masque N95 pour aider à faire face au mauvais air.

Deb Langelier a déclaré qu’elle portait également un masque facial pour la première fois depuis longtemps.

« Cela nous affecte dans le sens où nous n’allons probablement pas monter à pied sur le mont Royal ou Royal à cause de la qualité de l’air », a-t-elle déclaré. « Nous nous sentons mal pour les gens qui se trouvent actuellement dans les zones d’incendie, vous savez. C’est juste un inconvénient. »

D’autres ont été tout autant surpris qu’inquiets de voir à quel point la qualité de l’air était mauvaise dans la ville.

« C’est vraiment triste et troublant et c’est un signe que nous devrions tous faire attention à l’énergie que nous utilisons et aux ressources que nous dépensons et essayer de limiter l’ampleur du changement climatique », a déclaré Joel Abramovitz.

« Ça brûle juste le nez, ça brûle la gorge », a déclaré Simon Benoit, un résident de NDG.

Milenko Petrovich et son fils, Milan, courent souvent au Summit Lookout à Westmount, mais ont décidé de reporter leur exercice dimanche et de s’y rendre en voiture à la place.

« Nous n’avons jamais vu cela auparavant, surtout pas ici, nous courons ici fréquemment mais pas aujourd’hui », a déclaré Milenko.

« C’est très difficile de respirer », a ajouté son fils.

Le smog a forcé l’annulation de la demi-course Ironman de dimanche à Mont-Tremblant.

PRÉVISIONS À LA SEMAINE

Montréal a reçu une pluie d’averses tôt samedi soir.

Cette pluie a éclaté dimanche matin. La fumée restera suspendue sous un ciel ensoleillé tout au long de la journée avec un maximum prévu de 30 ° C.

Les averses devraient revenir lundi et se poursuivre toute la semaine. Les températures devraient maintenir un haut constant autour de 24 °C, avec un minimum d’environ 17 à 19 °C.

Avec des fichiers de Lise McAuley et Olivia O’Malley de CTV News Montréal