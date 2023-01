Avertissement de sécurité urgent pour les friteuses à air après que le nombre d’incendies déclenchés par un gadget de cuisine DOUBLE en un an

BRITS a reçu un avertissement de sécurité pour les friteuses à air car le nombre d’incendies déclenchés par le gadget de cuisine double en un an.

Bien qu’ils fassent fureur au milieu d’une crise du coût de la vie, ces gadgets peu coûteux ont déclenché 37 incendies en 2022.

Une mère de Manchester a été horrifiée lorsqu’elle a senti une odeur de brûlé dans sa cuisine et a vu la friteuse à air en flammes Crédit : MEN Media

Un avertissement urgent a été émis alors que les incendies causés par les friteuses à air doublent en un an Crédit : MEN Media

En 2022, ce chiffre était de 18, rapporte le Mirror.

Et le nombre de maisons brûlées par les incendies de friteuses à air l’année dernière pourrait être beaucoup plus élevé que ce qui est rapporté, car de nombreux services d’incendie n’enregistrent pas leurs appels comme étant liés à la friteuse à air.

Une maman de Manchester a été horrifiée après que sa friteuse à air a pris feu et a presque “brûlé la cuisine”.

Rebecca Sim, 52 ans, n’a allumé l’appareil que pour faire cuire du bacon, lorsque l’odeur de plastique brûlé a rempli la pièce.

Des images terrifiantes montrent la friteuse à air brûlant furieusement devant sa maison après avoir réussi à la jeter hors de la cuisine.

L’enseignant à la retraite, atteint de sclérose en plaques, a déclaré à Manchester Evening News : “J’ai été vraiment choqué… Dieu merci, je ne l’ai pas laissé – cela aurait pu incendier la cuisine.

“C’était une expérience vraiment désagréable qui aurait pu être bien pire sans ma vivacité d’esprit.”

Martyn Allen – de l’association caritative Electrical Safety First – a déclaré au Mirror : “Comme de plus en plus de ces articles sont utilisés dans les maisons, on s’attend à ce que des accidents se produisent – mais comme tous les incendies, ils peuvent être une expérience terrifiante.”

Il a déclaré que les Britanniques ne devraient jamais être trop remplis ou branchés sur une rallonge.

Martyn a également conseillé aux propriétaires de garder les cordons d’alimentation éloignés des surfaces chaudes – ce qui pourrait endommager les câbles et provoquer un incendie.

Certains incendies de friteuse à air peuvent être causés par des restes de nourriture qui se coincent et s’incrustent dans l’ustensile.

Un homme a partagé sa méthode pour en nettoyer un – et il n’y a pas de récurage.

Il s’est rendu sur sa page TikTok pour partager sa méthode, comme il a commencé: “J’avais toujours mal nettoyé ma friteuse à air et je ne le savais pas.

“A partir de maintenant, je le nettoie comme ça.”

Expliquant que le panier de la friteuse à air finit par être gras et sale une fois qu’il a cuit de la viande, du poisson ou du poulet, il a ajouté : « La première chose que les gens font habituellement est de prendre une éponge et de commencer à frotter.

“En plus de passer beaucoup de temps à le frotter, vous pouvez finir par rayer ou même endommager le téflon de votre friteuse à air.”

Au lieu de cela, il prend une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et le saupoudre au fond du panier – en s’assurant qu’il est aussi bien couvert que possible.

Ensuite, faites la même chose avec trois cuillères à soupe de liquide vaisselle et trois cuillères à soupe de vinaigre blanc – en vous assurant à nouveau que la base est entièrement recouverte de produits.

Une fois que vous avez fait cela, ajoutez deux tasses d’eau chaude – non bouillante.

Laissez agir 10 minutes avant de verser et de rincer.

B&M vend des friteuses à air pour 30 £ et Costco stocke actuellement une dupe Ninja pour seulement 55 £.

Une femme a même réussi à se procurer l’un des gadgets d’Asda pour seulement 10,50 £.

Sam a déclaré: “J’ai réussi à obtenir la friteuse à air Asda 6.2l qui est actuellement réduite à 45 £ (l’étiquette de l’étagère indiquait 14 £ de réduction).”

Elle a utilisé sa carte Blue Light pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de 10 %, puis a utilisé 30 £ de récompenses Asda.

“Donc, cela m’a coûté un grand total de 10,50 £”, a-t-elle déclaré.

De plus, elle a également reçu 4,50 £ de points Asda parce que la friteuse à air était un “produit vedette”.

“Pour tous ceux qui disent que leur plan est une perte de temps, ce n’est certainement pas le cas”, a-t-elle ajouté, avant de conclure: “C’est ce que j’appellerais certainement me faire une bonne affaire!”

D’autres marques haut de gamme telles que Ninja vendent des friteuses à air haut de gamme pour plus de 200 £.