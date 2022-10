Avertissement de sécurité urgent aux parents concernant les peluches trouvées à la fête foraine alors que les experts disent qu’elles “pourraient être mortelles”

Les PARENTS ont été mis en garde contre les peluches données aux enfants lors d’une fête foraine, craignant qu’elles ne soient “mortelles”.

Plus de 400 peluches ont été saisies à Hull Fair – la plus grande foire itinérante d’Europe à laquelle assistent des milliers de personnes – mais on pense que certains auraient déjà pu ramener les jouets à la maison.

Les jouets pour enfants populaires ‘Huggy Wuggy’ et ‘Huggy Wuggy Baby Long Legs’ ont été saisis à la foire de Hull, craignant qu’ils ne provoquent suffocation et blessure. Crédit : Poppy Playtime

Toute personne ayant acquis le jouet doit le retirer immédiatement de son enfant et contacter Citizen’s Advice Crédit : Amazon

Hull Fair est la plus grande foire itinérante d’Europe avec des milliers de participants chaque année Crédit : Hull Fair

Des inquiétudes ont été exprimées concernant les jouets « Huggy Wuggy » et « Huggy Wuggy Baby Long Legs », qui pourraient entraîner des blessures graves chez les jeunes enfants.

Chris Wilson, responsable des normes commerciales au conseil municipal de Hull, a déclaré: “Quiconque a acheté l’un ou l’autre jouet à la foire de Hull doit s’assurer qu’il est immédiatement retiré de ses enfants et contacter Citizen’s Advice en premier lieu.”

De mauvaises coutures sur la couture du jouet signifient qu’il pourrait facilement se défaire, laissant des fils pointus exposés.

Wilson a ajouté : “Les piqûres médiocres ont suffisamment d’espace pour qu’un doigt puisse passer à travers et les coutures sont très faibles.

“Un petit enfant pourrait facilement accéder au remplissage à l’intérieur, ce qui présente un risque d’étouffement important.

“Nous avons identifié ces produits comme présentant un risque élevé d’étouffement.”

“De plus, la version ‘Baby Long Legs’ du jouet est construite avec un fil pointu qui pourrait percer la peau.”

Toute variation de couleur pourrait être affectée – pas seulement celles des photos.

Il est demandé aux parents de retirer immédiatement le jouet de leurs petits s’ils en ont un.

Selon le conseil municipal de Hull, les jouets, qui sont fabriqués en Corée du Sud, ne sont pas correctement étiquetés et ne respectent pas les normes de sécurité légales.

On ne sait pas comment les jouets ont fait leur chemin dans la fête foraine, car un autre lot a été rejeté à la frontière britannique en juillet pour des raisons de sécurité.

Hull Fair n’a pas encore commenté l’incident, mais le conseil municipal de Hull a déclaré que les gens “devraient pouvoir profiter de la foire et des jouets ramenés de là en toute sécurité”.

D’autres tests sont en cours sur les jouets en peluche et ceux qui les ont acquis sont invités à contacter le Citizens Advice Consumer Service au 0808 223 1133 ou à visiter le site Web.