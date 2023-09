Avertissement de sécurité : les églises sont une cible croissante d’attaques

Chuck Holton

MEMPHIS, Tennessee — Les églises sont censées être des sanctuaires contre tout le mal qui se produit dans le monde extérieur. Mais pour de nombreuses raisons, les églises américaines deviennent aujourd’hui la cible des protestations, des prédateurs et peut-être même des terroristes. Des petites églises de campagne aux méga-églises qui accueillent des milliers de fidèles chaque semaine, la violence dans le sanctuaire est bien trop fréquente. Parmi les nombreuses églises de Memphis, Tennessee, la plus grande est l’église baptiste de Bellevue. Fondée en 1903, elle compte depuis lors près de 30 000 membres. Andy Willis, qui dirige la sécurité de l’église, a la tâche monumentale d’assurer la sécurité de cette grande congrégation. « Aujourd’hui, les églises qui disent la vérité, qui enseignent et prêchent les vrais principes bibliques, attirent beaucoup d’attention parce qu’il y a beaucoup de composantes de la société aujourd’hui qui ne veulent pas entendre cela », a déclaré Willis à CBN News. « En tant qu’équipe de sécurité de l’église, nous devons être préparés à ce genre de situations, intervenir et protéger le troupeau », a-t-elle déclaré. Plus d’une centaine d’agents de sécurité rémunérés et bénévoles répondent aux événements chaque semaine, travaillant tranquillement dans les coulisses pour protéger leurs services. « De toute évidence, tout le monde a des problèmes. L’église est l’endroit idéal pour soulever vos problèmes. Au département de sécurité, c’est notre travail de faire preuve de discernement pour déterminer lesquels de ces problèmes sont dangereux pour les autres », a déclaré Willis. « Et si nous prenons cette décision, nous essayons d’intervenir de manière significative, de les orienter vers les bonnes ressources pour les aider », a-t-il poursuivi. Menace mondiale croissante L’une des ressources qui aide Bellevue à se préparer est le consultant en sécurité de l’église, Tim Miller, un ancien agent des services secrets. Miller a déclaré que la menace contre les églises augmente dans le monde entier. « La violence contre les chrétiens est endémique partout dans le monde », a déclaré Miller à CBN News. « Cela ne nous a pas nécessairement touchés au même niveau que d’autres endroits, mais si nous pensons que nous en sommes à l’abri, nous nous trompons lourdement. » « Nous allons commencer, en tant que nation, à connaître le même niveau de violence », a-t-il prévenu. « Et en fait, la méthodologie que nous voyons aujourd’hui, cette même méthodologie arrive aux États-Unis. Ils se demandent si nous sommes prêts à y faire face ? » « Vous allez dans un endroit où des gens brisés vont se réunir chaque semaine », a ajouté Miller. « Des gens brisés comme moi. Et nous devons garder à l’esprit que la sécurité que nous fournissons doit être basée sur le ministère, mais elle doit être tout aussi bonne. » L’église où je (Chuck Holton) allais quand j’étais enfant ne comptait qu’environ 200 personnes, et nous connaissions tous ceux qui franchissaient ces portes. Mais quand vous avez une église de la taille de Bellvue, qui ressemble presque à un centre civique, il est difficile d’imaginer les défis que représenterait le fait d’essayer d’assurer la sécurité d’autant de personnes et de garder un œil sur tout le monde en même temps. Willis a déclaré à CBN News que l’église s’appuie sur des caméras de pointe. « Un système de caméras qui surveille et enregistre en permanence les activités sur le campus est extrêmement important », a-t-il expliqué. « Ils ne sont pas très chers, et vous bénéficiez d’une protection en cas de responsabilité que vous n’aurez pas si vous ne l’avez pas. » Miller a déclaré que la sécurité est principalement ce que vous ne voyez pas, et c’est pourquoi il est important que les lieux où se déroulent de grands rassemblements disposent d’une équipe de sécurité professionnelle. Les programmes pour enfants doivent être particulièrement vigilants. À Bellevue, un système informatisé imprime des étiquettes pour chaque enfant et assure même le suivi des allergies alimentaires et des médicaments. Une partie de la sécurité de l’église consiste également à répondre aux urgences médicales de routine. L’équipe de sécurité de Bellevue comprend l’infirmière et l’ambulancière Shelley Trigg. « Nous travaillons en étroite collaboration avec le département de sécurité », a déclaré Trigg. « Nous avons mis en place des plans en cas d’événement tragique comme une fusillade. Nous travaillons en étroite collaboration avec le service de sécurité ; nous sommes formés pour emporter le sac de traumatologie avec nous. Nous avons tout ici, de l’aspirine au kit pour blessures par balle. » Si une tragédie devait se produire dans votre église, une chose est sûre : très peu de temps après que quelque chose se produise, des camions satellite et des médias se présenteront sur votre pelouse. Le meilleur conseil est le suivant : ne les gardez pas dans le noir. Ils doivent faire leur travail. Désignez quelqu’un pour venir et lui donner les informations dont vous disposez. Vous n’êtes pas obligé de donner des noms ; vous n’êtes pas obligé de donner quelque chose que vous ne voulez pas. Mais il est important que vous ayez un plan sur la manière de traiter avec les médias. Faites confiance à Dieu, mais soyez préparé Willis a déclaré que les chrétiens doivent faire confiance à Dieu, mais être préparés. « La plus grande chose qui me fait grincer des dents lorsque je parle de sécurité à d’autres églises, c’est qu’elles disent : ‘Nous n’avons pas de sécurité ; nous prions simplement pour que rien ne se passe' », a déclaré Willis à CBN News. « Alors quand j’entends ça, je pense que c’est comme si mon fils me disait : « Hé, j’ai un gros examen demain, mais Dieu connaît déjà la note que je vais avoir, alors je vais juste partir ». c’est à lui de décider », a-t-il poursuivi. « Il est important pour nous de comprendre que même si nous devons faire confiance à Dieu, Dieu a un grand rôle à jouer pour nous dans son plan », a-t-il déclaré. Miller est d’accord. « En fin de compte, ils doivent marier la foi avec la sagesse et l’action », a-t-il déclaré. « Il est temps pour les chrétiens de s’informer sur ce qui se passe dans le monde, de prier, puis de se préparer. Et ces choses feront une différence. »