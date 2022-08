Avertissement de révolte suisse lancé

Les gens peuvent se révolter et recourir au pillage si de graves coupures de courant frappent le pays, selon un chef de la police locale

Le peuple suisse pourrait se révolter et recourir au pillage si la nation alpine est frappée par une grave crise énergétique cet hiver, a déclaré samedi le chef de la police de l’un de ses cantons aux médias locaux.

Fredy Fassler, chef du Département de la sécurité et de la justice du canton de Saint-Gall, a déclaré au quotidien de langue allemande Blick qu’une panne d’électricité aurait des “conséquences profondes”.

“Imaginez, vous ne pouvez plus retirer d’argent au guichet automatique, vous ne pouvez plus payer avec la carte dans le magasin ou faire le plein à la station-service. Le chauffage cesse de fonctionner. Il fait froid. Les rues deviennent sombres. Il est concevable que la population se rebelle ou qu’il y ait des pillages», a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités du pays devraient prendre des mesures pour se préparer à de tels scénarios extrêmes.

Selon Fassler, bien qu’il ne pense pas qu’un tel désastre soit probable, la police s’est préparée à une telle éventualité. Les exercices qui ont été menés en 2014 pour se préparer à un scénario de panne d’électricité ont révélé des lacunes majeures, notamment le manque de générateurs d’urgence pour la police, les hôpitaux et d’autres infrastructures et services essentiels, a-t-il déclaré.

Lire la suite La Suisse avertie d’éventuelles pannes d’électricité hivernales

“Ces lacunes ont été comblées ces dernières années, les forces de sécurité sont donc prêtes», a ajouté le chef de la police, notant que son agence est même prête à fournir de l’argent liquide aux Suisses s’ils ne peuvent pas utiliser les cartes dans les magasins, étant donné que des accords pertinents avec les banques ont été signés.

Les commentaires de Fassler interviennent après que les autorités suisses ont déclaré la semaine dernière qu’elles pourraient imposer des restrictions sur la consommation d’énergie cet hiver, signalant que “coupures de courant [are] parmi les risques les plus graves” pour le pays enclavé.

Plus tôt, Werner Luginbuhl, le chef du régulateur suisse de l’électricité ElCom, s’était plaint que l’électricité était utilisée “complètement irréfléchie», et a exhorté les citoyens à s’approvisionner en bougies et en bois de chauffage en raison d’éventuelles pannes de courant dans le pays cet hiver.