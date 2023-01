Avertissement de pluie verglaçante pour la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le sud du Nouveau-Brunswick

Moncton s’est réveillée avec de la gadoue, de la glace et encore plus de neige après le premier vrai goût de l’hiver vendredi.

« Je pense que c’est assez fou », a déclaré Jack Kenan, qui regardait sa sœur jouer au hockey samedi matin. « C’est humide et dégoûtant dehors. Pas vraiment sûr pour la conduite.

Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard sont tous touchés par un type de système météorologique, mais les conditions diffèrent d’une province à l’autre.

“Nous voyons encore de la pluie dans de nombreuses régions de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui s’ajoute à des totaux plus élevés, en particulier en hiver, lorsque le sol est gelé”, a déclaré le météorologue de CTV Kalin Mitchell. “Cela nous donne ce risque de voir des choses comme des conditions d’aquaplaning sur la route et des inondations localisées.”

Pendant ce temps, le Nouveau-Brunswick a connu plus d’un mélange neigeux samedi.

“La majeure partie de la tempête est passée à ce stade, donc le vrai danger en ce moment est ce qui reste”, a expliqué Geoffrey Downey, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence. “Si les opérateurs de déneigement n’ont pas eu la chance d’accéder à certaines routes, ils vont être assez boueux et avec la chute des températures, ils vont aussi devenir très glacés.”

Alors que les conditions continuaient samedi, des fermetures et des annulations généralisées ont été observées. La bibliothèque publique de Moncton a décidé de ne pas ouvrir et un match de hockey junior a été reporté à Truro et à Summerside, un site de test COVID-19 fermé à 10 h 30 ce matin.

“Maintenant, la prochaine chose à laquelle l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse devront faire attention est que, alors que nous traversons samedi soir et samedi soir, les températures vont continuer à baisser”, a déclaré Mitchell. “Ils vont revenir vers le point de congélation et la pluie devrait en fait se transformer en pluie verglaçante.

La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ont été sous avertissement de pluie verglaçante pendant toute la journée de samedi. Bien qu’il n’y ait pas eu d’alerte météo pour le Nouveau-Brunswick samedi, D&S Snow Removal Services Inc. à Moncton affirme que cette dernière tempête n’est pas venue sans ses propres défis.

“Nous avons salé plus tôt, dans l’espoir que ce serait suffisant et qu’il ne neigerait pas”, a déclaré la responsable des opérations, Lisa Brush. “Donc, vous faites les deux, donc c’est un double coup dur et ce type de neige, même si cela peut sembler non beaucoup pour une entreprise, c’est très coûteux pour une entreprise, alors autant faire deux tempêtes de 20 cm.”

Vendredi, D&S Snow Removal Services Inc. avait des équipes complètes sur la route, mais comme c’était maintenant le week-end, il ne restait plus qu’une équipe réduite pour le nettoyage de samedi.

« Nous nous occupons de 16 à 1 700 entrées et d’environ 40 propriétés commerciales dans la région de Moncton-Nord », a-t-elle déclaré.

L’entreprise locale existe depuis près de 25 ans et même si cet hiver a été assez timide jusqu’à présent, Brush dit qu’il y a des inquiétudes à mesure que la saison avance.

« Pour les entreprises de déneigement, ce n’est pas du tout un hiver facile parce que quand on sort, ce sera notre cinquième jour, ce n’est pas facile parce que c’est très cher, le carburant a triplé, le diesel et les réparations… c’est plus dur sur notre équipement lorsque nous avons des tempêtes comme celles-ci.

Ajoutant, « nous ne pouvons pas trouver les ouvriers, nous ne pouvons pas trouver les chauffeurs. C’est dur parce que les gars dont nous avons besoin, et les filles, ils travaillent sur de l’équipement lourd l’été, ils sont licenciés l’hiver, alors nous les voulons, mais ils ne gagnent pas beaucoup d’argent en venant travailler pour nous .”

Elle dit que ce n’est pas une tâche facile pour les conducteurs et que de nombreuses entreprises sont confrontées aux mêmes problèmes.

« Il y a deux entreprises à Moncton qui ont dû fermer leurs portes, donc il y a quelques milliers de personnes sans déneigement en ce moment, mais nous sommes pleins », a-t-elle déclaré.

Quant au système actuel, on s’attend à ce qu’il reste encore quelques jours.

« La pluie verglaçante prévue pour dimanche devrait être plus répandue dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse », a déclaré Mitchell. « Il y a un risque qu’une légère pluie verglaçante puisse atteindre l’Île-du-Prince-Édouard et les régions du sud du Nouveau-Brunswick.

«Alors que nous approchons de lundi, les températures se réchauffent à la fois en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, ces deux provinces s’attendant à ce que la pluie revienne, alors qu’au Nouveau-Brunswick, ce sera un mélange un peu glacial.»