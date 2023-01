Avertissement de “perturbation importante” le 1er février, journée de grève de masse

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les écoles, les universités, le réseau ferroviaire et Whitehall seront frappés par une grève le 1er février dans ce qui semble être la journée la plus difficile d’un hiver de malheur pour le gouvernement.

Les conducteurs de train avec Aslef et les syndicats RMT ainsi que le personnel universitaire sont les derniers à confirmer qu’ils agiront le 1er février, rejoignant les enseignants du National Education Union en Angleterre et au Pays de Galles et environ 100 000 fonctionnaires du PCS.

Downing Street a condamné les “perturbations importantes” que les grèves généralisées entraîneront.

L’action coïncide avec les protestations du Congrès des syndicats contre la législation du gouvernement visant à garantir le maintien d’un niveau minimum de personnel pendant les grèves dans les principaux lieux de travail.

L’action industrielle annoncée pour le 1er février comprend :

– Conducteurs RMT chez 14 opérateurs ferroviaires.

– Conducteurs de trains Aslef.

– Les fonctionnaires du PCS dans des domaines tels que les ministères, les centres d’examen de conduite, les musées, les ports et les aéroports.

– Les membres du NEU, qui pourraient forcer la fermeture d’écoles en Angleterre et au Pays de Galles.

– Plus de 70 000 personnels dans 150 universités dans le cadre de l’action de l’Union des universités et collèges (UCU).

– La poursuite des grèves continues par l’Educational Institute of Scotland et l’Association of Headteachers and Deputes in Scotland (AHDS).

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Nous ne doutons pas que cette grève, dont certaines tomberont le même jour ou les mêmes jours, causera des perturbations importantes pour le public – qu’il s’agisse d’enfants dont l’éducation est perturbée ou que le public essaie vaquer à leurs occupations quotidiennes lors de leurs déplacements.

“Nous ne pensons pas que ce soit la bonne ligne de conduite, nous continuons d’appeler les syndicats à s’éloigner des lignes de piquetage et à poursuivre les discussions.”

Une série de réunions du comité d’urgence Cobra ont déjà eu lieu pour discuter de la réponse aux grèves, et d’autres sont attendues dans la perspective de l’action du 1er février.

“Nous avons vu que nous avons été en mesure d’atténuer de manière significative certains des défis qui auraient autrement été posés par certaines de ces frappes”, a déclaré le porte-parole du Premier ministre.