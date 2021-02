TLe Royaume-Uni est confronté à cinq jours de neige et de glace dans les régions du nord, tandis que de fortes pluies pourraient causer des problèmes plus au sud.

Il y a trois avertissements météorologiques jaunes pour la neige pour jeudi couvrant la majeure partie de l’Écosse et du nord de l’Angleterre, ce qui signifie que les conducteurs risquent de se retrouver bloqués et que des coupures de courant sont possibles.

Le Met Office a déclaré que 10 à 20 cm de neige pourraient tomber sur un sol plus élevé, avec 40 cm qui devraient tomber sur les Grampians.

Il y a également un avertissement jaune pour la pluie couvrant les parties inférieures de l’Écosse et le nord de l’Angleterre en vigueur jusqu’à midi samedi, ce qui signifie que des inondations localisées sont probables.

Un avertissement similaire pour la pluie est en place couvrant la plupart des comtés de Derry, Antrim, Down et Armagh jusqu’à minuit jeudi.

Le météorologue en chef adjoint du Met Office, Mark Sidaway, a déclaré: «Pendant le week-end, la neige continuera sur une grande partie de l’Écosse et tombera probablement de plus en plus à des niveaux bas avant de commencer à se déplacer vers le sud et le nord et l’est de l’Angleterre.