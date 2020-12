Une grande partie du Royaume-Uni, y compris Londres, s’attend à de la neige et de la glace lundi après avoir été frappée par des tempêtes tout au long de Noël.

Le Met Office a mis en place des avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace à travers l’Irlande du Nord, la majeure partie de l’Écosse et une grande partie du Pays de Galles.

Un avertissement est également en place pour la neige et la glace pour l’Angleterre du nord-ouest à travers les Midlands et jusqu’à Taunton à l’ouest et Londres à l’est.

Les Londoniens sont susceptibles de se réveiller à des températures de zéro degré Celsius (32F), avec un maximum de seulement 5C (41F), tandis que le mercure devrait atteindre le même sommet à Cardiff.

Le département des prévisions a déclaré que la pluie qui traversait le Pays de Galles et l’Angleterre aux premières heures de lundi pouvait se transformer en neige.