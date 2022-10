Avertissement de Messi au Mondial : l’Argentine ne craint personne

Lionel Messi a déclaré que l’Argentine ne craignait aucune équipe à la Coupe du monde, mais a exhorté les fans à rester calmes avec le tournoi au Qatar dans moins d’un mois.

L’Argentine, championne de la Copa America, est invaincue en 35 matchs depuis 2019 et a été tirée au sort avec l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne dans le groupe C alors qu’elle cherche à remporter son premier titre de Coupe du monde depuis 1986.

“Aujourd’hui, nous allons bien et les gens sont excités et pensent que nous reviendrons avec la Coupe, mais ce n’est pas comme ça”, a déclaré le capitaine argentin et star du Paris Saint-Germain Messi à Directv Sports.

“La Coupe du monde est très difficile, beaucoup de choses doivent arriver [to win it]non seulement que nous nous débrouillons bien, beaucoup de choses peuvent vous laisser de côté et il y a beaucoup d’équipes qui veulent la même chose que nous et qui s’en sortent bien.

“Nous sommes impatients, nous allons nous battre, nous n’avons peur de personne car nous sommes prêts à jouer contre n’importe qui, mais l’esprit tranquille.”

Messi a également déclaré que la France, championne en titre, et son compatriote sud-américain, le Brésil, étaient ses favoris pour soulever le trophée au Qatar.

L’Argentine a commencé sa campagne de Coupe du monde 2018 par un match nul 1-1 contre l’Islande – un match au cours duquel Messi a raté un penalty – et a terminé deuxième de son groupe avant d’être éliminée par les éventuels vainqueurs, la France, en huitièmes de finale.

Messi pense que le match d’ouverture contre l’Arabie saoudite le 22 novembre sera la clé des chances de l’équipe.

“Dans les premières minutes du premier match, la nervosité et l’anxiété sont difficiles à contrôler”, a déclaré Messi.

“Je pense que le premier match est très important car commencer par une victoire vous donne la tranquillité d’esprit.

“La dernière Coupe du monde, nous avons commencé par un match nul et j’ai toujours dit que si j’avais marqué le penalty et que nous l’avions gagné, nous aurions changé toute l’histoire.”

L’Argentine disputera son dernier match de préparation contre les Émirats arabes unis le 16 novembre.