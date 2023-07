Des propositions controversées d’extraction de métaux précieux en haute mer sont en cours de discussion lors de pourparlers internationaux clés.

Les groupes environnementaux avertissent qu’une « ruée vers l’or » pour extraire les minéraux des fonds marins serait catastrophique pour l’environnement marin.

Mais les sociétés minières affirment que le cobalt, le nickel et d’autres métaux sont essentiels dans la course au zéro net – et les retirer de l’océan profond causerait moins de dommages que de les approvisionner sur terre.

Les pourparlers, à l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) en Jamaïque, ont ajouté à l’urgence car une interdiction de l’exploitation minière en haute mer a expiré au début du mois, permettant aux entreprises de demander une licence commerciale même s’il n’y a pas de code en place pour réglementer les activités.

The Metals Company, une société minière canadienne, a confirmé à Sky News qu’elle prévoyait de soumettre des documents pour commencer à extraire des minéraux des abysses océaniques profonds près de l’île pacifique de Nauru.

Gerard Barron, PDG de la société, a déclaré: « Il est juste que les gens soient prudents.

« Si vous regardez l’industrie minière terrestre, elle n’a pas eu un excellent bilan, mais c’est une ressource très différente.

« Si nous appliquons la logique simple selon laquelle nous devrions mener des industries extractives dans les parties de la planète où il y a le moins de vie, pas la plus de vie, alors ce serait l’endroit idéal pour collecter des métaux pour les batteries. »

Les minéraux sont concentrés dans des blocs rocheux dispersés sur le fond marin à environ 2,5 milles sous la surface de l’océan Pacifique.

Image:

Quelques spécimens de haute mer. Photo : Muséum d’histoire naturelle





Mais des scientifiques du Muséum d’histoire naturelle ont envoyé des submersibles robotiques au fond de la mer plus tôt cette année et ont découvert une extraordinaire variété de vie. Certaines créatures étaient physiquement attachées aux nodules minéraux.

Les chercheurs estiment qu’il pourrait y avoir 8 000 espèces jusque-là non décrites vivant sur les fonds marins.

Le Dr Adrian Glover, qui faisait partie de l’expédition, a déclaré à Sky News : « Au moins 80 % des choses que nous évoquons n’ont pas de nom.

« Nous savons à peu près ce qu’ils sont, par exemple est-ce une sorte de concombre de mer, de mollusque, de crustacé ou de crevette ou quelque chose comme ça ?

« Mais ils sont une nouvelle espèce pour la science. »

Certains pays, dont la France, demandent un moratoire sur l’exploitation minière en haute mer.

2:47

Progrès « inquiétantement lents » vers le zéro net



Le Royaume-Uni est également prudent, mais n’a pas exclu l’exploitation minière à l’avenir.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Nous reconnaissons la pression croissante pour extraire les ressources des grands fonds et sommes préoccupés par les impacts potentiels des activités minières sur le fragile environnement marin.

« C’est pourquoi le Royaume-Uni maintiendra sa position de précaution et conditionnelle de ne pas parrainer ou soutenir la délivrance de licences d’exploitation pour des projets d’exploitation minière en eaux profondes à moins et jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de preuves scientifiques de l’impact potentiel sur les écosystèmes des eaux profondes, et une protection environnementale forte et exécutoire. des réglementations, des normes et des lignes directrices ont été élaborées par l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) et sont en place. »

Mais Ariana Densham, de Greenpeace UK, a déclaré que le gouvernement devrait prendre position.

Elle a déclaré: « Il doit sortir de la clôture et rechercher activement des garanties contre la possibilité réelle que l’exploitation minière en haute mer puisse commencer dès cette année.

« Cela signifie rejoindre la liste croissante des gouvernements appelant déjà à un moratoire – à ce stade, tout le reste serait complètement imprudent. »