Avertissement de froid extrême émis pour Chilcotin en Colombie-Britannique alors que les températures chutent à près de -40 ° C

Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême pour Chilcotin en Colombie-Britannique ce matin alors que les températures ont chuté à près de -40 °C.

« Des valeurs de refroidissement éolien extrêmement froides proches de -40 °C sont attendues ce matin. Les valeurs de refroidissement éolien s’atténueront pendant la journée. S ‘habiller chaudement. Habillez-vous en couches que vous pouvez enlever si vous avez trop chaud. La couche extérieure doit être résistante au vent », a noté l’avertissement.

Environnement Canada a en outre noté que les engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée, en particulier avec le refroidissement éolien.

Puntzi Mountain – à peu près à mi-chemin entre Williams Lake et Bella Coola – était l’endroit le plus froid de la Colombie-Britannique ce matin, Environnement Canada ayant signalé une température de -38,8 ° C à 7 heures du matin, le 1er décembre.

Une température de -28,9 °C a été enregistrée à Williams Lake jeudi matin (1er décembre) à 7 h, avec un maximum diurne de -20 °C attendu. La ville a été recouverte d’environ 16 cm de neige depuis le 29 novembre.

Quesnel était légèrement plus chaud à -27,5 ° C jeudi matin à 7 heures du matin, avec un maximum diurne prévu de -21 ° C.

Dans la vallée de Bella Coola, pendant ce temps, un avertissement d’écoulement de l’Arctique est en vigueur pour les sections intérieures en raison des températures glaciales et du refroidissement éolien.

Bella Coola a atteint -13,9 °C pendant la nuit (du 30 novembre au 1er décembre) et ne se réchauffera qu’à -12 °C. Windchill le rendra beaucoup plus froid.

Les températures à Cariboo Chilcotin devraient rester dans le congélateur au cours des prochains jours.

À l’opposé, l’endroit le plus chaud de la province jeudi matin était à Sheringham Point sur la côte sud-ouest de l’île de Vancouver avec une température de 2,4 ° C.

