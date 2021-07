Avertissement de « fièvre du tonnerre » alors que le Royaume-Uni se prépare pour un week-end de tempête infernale

Les personnes souffrant du rhume des foins sont prêtes pour un week-end de misère, car un expert a averti que les tempêtes pourraient déclencher une « fièvre du tonnerre ».

Le nombre de pollens devrait être « très élevé » tout au long du week-end au Royaume-Uni, car le Met Office a prévu de la pluie et des orages.

De fortes tempêtes sont prévues pour ce week-end Crédit: UkNewsinPictures

Le nombre de pollens devrait monter en flèche avec les tempêtes ce week-end Crédit : Getty

La fièvre du tonnerre se produit lorsque les symptômes du rhume des foins sont aggravés par les orages.

Et une tempête se prépare qui aggravera considérablement les symptômes du rhume des foins.

Des orages devraient frapper certaines parties de l’Angleterre ensoleillée à 20 heures ce soir et durer tout le week-end.

Et deux avertissements d’orage jaunes sont en place pour samedi et dimanche, ce qui fera sortir le décompte du pollen des charts.

Les météorologues du gouvernement ont émis des avertissements de torrents de pluie, d’inondations soudaines, de coupures de courant et de chaos de voyage.

L’alerte du Met Office dans le sud et le centre de l’Angleterre reste en vigueur jusqu’à lundi matin avec jusqu’à quatre pouces susceptibles d’inonder la région.

Le météorologue David Oliver a déclaré que les tempêtes arriveraient à mesure que les températures baisseraient au cours du week-end.

Il a déclaré: «Cet avertissement de pluie jaune survient alors que les températures devraient baisser dans de nombreuses régions au cours du week-end.

«Une vague de pluie, forte par endroits avec peut-être du tonnerre, arrive du sud-ouest vendredi tard et jusqu’à samedi.

« De très fortes averses ou orages sont à prévoir, surtout dimanche. »

Expert en allergènes aéroportés et créateur du baume barrière contre les allergènes HayMax, Max Wiseberg a expliqué : « Bien que de nombreuses personnes associent la pluie et les orages à une réduction du nombre de pollens, cela ne se produit pas toujours.

« Les orages peuvent en fait avoir l’effet inverse : aggraver encore plus votre rhume des foins. Cette réaction aux intempéries est connue sous le nom de « fièvre du tonnerre ».

Personne n’est sûr à 100% du fonctionnement de la fièvre du tonnerre, mais il existe des théories solides qui ont du sens lorsqu’elles sont additionnées.

M. Wiseberg a déclaré: «Il y a eu beaucoup de recherches sur la fièvre du tonnerre et selon un rapport publié dans The European Respiratory Review, l’humidité brise les grains de pollen en particules allergènes plus petites.

« Ainsi, un grain de pollen devient deux, ce qui augmente instantanément le nombre de pollens.

« Mais ces nouveaux grains de pollen se transforment également en une sorte de » super pollen « qui semble être plus allergène que le pollen normal, provoquant des réactions plus graves chez les personnes atteintes. »

Les tempêtes provoquent de grands mouvements dans l’air, à la fois amenant les grains de pollen qui auraient pu s’élever au-dessus de la hauteur de la tête hors de danger, et fouettant les grains de pollen et les spores de champignons près du sol.

M. Wiseberg a ajouté : « Pour aggraver les choses, les agriculteurs travailleront souvent dur pour récolter leurs champs avant une tempête qui augmente encore le niveau d’allergènes dans l’air.

« Et ne pensez pas que vivre en ville vous épargnera cela non plus ; l’orage peut ramasser tout ce pollen et le transporter sur des kilomètres avant de le déverser à hauteur de tête dans la ville.

Lorsque la fièvre du tonnerre frappe, vous pouvez traiter les symptômes de la même manière que le rhume des foins.

M. Wiseberg recommande de constituer votre propre trousse de premiers soins contre le rhume des foins.

Il a déclaré: «Cela consiste en un ou plusieurs produits naturels tels que HayMax, un antihistaminique tel que Piriteze, un spray nasal tel que Beconase et des gouttes oculaires telles que Optrex.

« La chose intéressante à ce sujet est que beaucoup de ces remèdes peuvent être complémentaires les uns des autres.

« Donc, si l’un d’eux aide, mais ne fait pas tout le travail, vous pourrez peut-être essayer d’autres remèdes en même temps et obtenir un meilleur résultat. »

Ne devenez pas trop fou avec les remèdes cependant! Il y a trois règles simples à suivre.

M. Wiseberg a averti : « Ne prenez jamais deux antihistaminiques ensemble et ne prenez jamais deux sprays nasaux stéroïdes ensemble.

« Consultez toujours votre pharmacien ou votre médecin si vous prenez déjà un autre médicament. »