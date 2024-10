Avertissement de drapeau rouge émis pour l’intérieur du nord de la Californie alors que les prévisions annoncent des vents forts

Le risque potentiel d’incendie dû aux vents violents et aux conditions sèches a déclenché un avertissement de drapeau rouge pour la majeure partie de l’intérieur du nord de la Californie à partir de jeudi soir.

Le Service météorologique national a émis cet avertissement mardi matin, mettant à jour un avertissement météorologique d’incendie émis la veille, alors que les vents du nord, connus sous le nom de vents Diablo, devraient se lever après le déplacement d’un petit système météorologique dans la région.

Les météorologues ont déclaré que la tempête rapide, qui devrait apporter une brève chance de pluie légère mercredi, ouvrirait la porte à des « conditions météorologiques critiques en matière d’incendie » jusqu’à samedi.

« La plus grande préoccupation concernant la majeure partie de ce système reste sa trajectoire dans le Grand Bassin », a déclaré le a déclaré mardi le bureau du service météorologique de Sacramento lors d’une discussion sur les prévisions.. « Il s’agit d’un modèle automnal classique ‘Inside Slider’, qui apportera des rafales de vent du nord à l’est et de faibles humidités relatives diurnes jusqu’à la fin de la semaine. »

Les vents de Diablo devraient se lever

Les vents Diablo, connus dans l’État du sud sous le nom de vents de Santa Ana, sont saisonniers pour l’automne et déplacent l’air plus chaud du Nevada et de l’Utah vers la Californie, asséchant les herbes et créant des conditions susceptibles de propager rapidement les incendies. Le manque de vents terrestres provenant de la Bay Area ne fait que contribuer aux conditions extrêmes.

Cela a été particulièrement notable en 2017, lorsqu’un système anticyclonique a poussé des vents secs du Grand Bassin vers l’État, alimenter les incendies dévastateurs des régions viticoles et les vents de Santa Ana qui ont alimenté une tempête de feu dans le sud de la Californie.

Le dernier avertissement de drapeau rouge sera en vigueur à partir de 23 heures jeudi pour la majorité de la vallée de Sacramento et de ses contreforts, ainsi que pour la haute vallée de San Joaquin, ont prévenu les prévisionnistes.

Les vents pourraient être forts, l’humidité faible

Les rafales de vent sur le fond de la vallée pourraient atteindre 45 mph avec des vents soutenus de 15 à 25 mph. Les vents les plus forts, cependant, se produiront dans le delta Sacramento-San Joaquin, où les vents devraient souffler entre 20 et 30 mph avec des rafales pouvant atteindre 55 mph.

Les conditions sur le terrain ne seront guère meilleures : les prévisionnistes ont annoncé que l’humidité serait de 10 à 25 % vendredi et samedi avec des conditions « modérées à mauvaises » pendant la nuit, permettant peu de récupération d’humidité.

« La combinaison de rafales de vent et d’une faible humidité peut provoquer de nouveaux incendies et une croissance rapide en taille et en intensité des incendies de forêt en cours », selon l’avertissement.

Les températures dans la région, selon les prévisionnistes, devraient être normales ou proches de la normale, avec des températures maximales dans la vallée entre le bas et le milieu des années 80 et dans les années 60 et 70 dans les contreforts.

Les prévisions à long terme suggèrent également qu’une tendance au refroidissement due aux vents terrestres réapparaissant dimanche apportera des conditions plus favorables la semaine prochaine.

Quels comtés sont couverts ?

L’avertissement couvre les domaines suivants :

Amador en dessous de 1 000 pieds

Comté de Butte, y compris les contreforts au-dessus de 1 000 pieds

Comté de Colusa

Comté d’El Dorado en dessous de 1 000 pieds

Comté de Glenn

Comté de Placer en dessous de 1 000 pieds d’altitude

Comté de Sacramento

Comté de San Joaquín

Comté de Shasta, de Redding au nord en passant par le lac Shasta

Comté de Solano

Comté de Stanislas

Comté de Sutter

Comté de Tehama, y ​​compris les contreforts au-dessus de 1 000 pieds

Comté de Yolo

Comté de Yuba

L’avertissement… dans les zones incendie 213, 215, 216, 217, 218, 219 et 266 — reste en vigueur jusqu’à 17 heures samedi, mais les vents les plus forts sont attendus vendredi, ont indiqué les prévisionnistes.