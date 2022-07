Avertissement de deux minutes : Okanagan Sun débute la saison à Nanaimo

Après la longue route de la saison morte, les Okanagan Sun sont de retour sur le gril de la Ligue canadienne de football junior.

La saison commence aujourd’hui (23 juillet) pour l’équipe alors qu’ils sont à Nanaimo pour affronter les Raiders de l’île de Vancouver. Pour le nouvel entraîneur-chef Travis Miller, il est ravi de commencer sur la route.

“Je pense qu’il est toujours utile de terminer ces matchs à l’extérieur tôt dans la saison”, a déclaré Miller. “Cela vous donne également la possibilité de rester à la maison plus longtemps.”

L’année dernière, le Sun a dominé les Raiders, allant 3-0 contre eux, y compris une victoire en séries éliminatoires. Ils ont terminé la saison 2021 avec une fiche de 7-1 et un incroyable ratio de points pour et contre puisqu’ils ont marqué 360 points et n’en ont accordé que 73. L’équipe suivante la plus proche a marqué 207 points.

Le Sun est une équipe motivée qui débute l’année puisqu’il a perdu l’an dernier lors du match de championnat de la Conférence de football de la Colombie-Britannique contre les Rams de Langley. Heureusement, ils ont beaucoup de joueurs clés de la saison dernière, dont le quart Dominic Britton et le receveur star Mike O’Shea, qui a mené la ligue avec dix touchés la saison dernière.

Ils ont également reçu un gros coup de pouce en défense, alors que le rusher Kelon Thomas est de retour sur la ligne. Il a disputé cinq matchs avec le Sun la saison dernière, totalisant en moyenne près d’un sac par match.

Le coup d’envoi de l’ouverture de la saison aura lieu à 17 h 30 au parc Caledonia à Nanaimo. La diffusion du match débutera à 17h15 sur la radio AM1150, ou pour regarder, visitez BCFCTV.com.

